15.11.2025 20:12

Βόλος: Θρίλερ με την εξαφάνιση Αυστριακού τουρίστα – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του – Αγνοείται 40 μέρες

pyrosvestiki freatio
φωτογραφία αρχείου

Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση ενός 72χρονου Αυστριακού τουρίστα, ο οποίος φέρεται να ταξίδεψε στη χώρα μας για διακοπές, όμως αγνοείται εδώ και 40 ημέρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το taxydromos.gr, χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή της Άνω Κερασιάς, το ΙΧ το οποίο, όπως διαπιστώθηκε μετά από διασταύρωση στοιχείων, είχε νοικιάσει ο τουρίστας.

Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί πριν από ενάμιση μήνα από φίλους του, με τους οποίους βρισκόταν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει βόλτα μόνος του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.

