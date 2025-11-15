search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 19:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 17:55

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

15.11.2025 17:55
agrotes

Στους δρόμους κατεβαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα που διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής και την καθυστέρηση στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων στο φόντο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και τις κατά τόπους διαμαρτυρίες οι αγρότες θα αποφασίσουν το πώς θα συνεχίσουν στις 23 Νοεμβρίου σε πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας.

Σήμερα μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Βέροια διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων, της καθυστέρησης στην πληρωμή των ενισχύσεων τους και την ευλογιά που θερίζει τα κοπάδια τους.

Οι κτηνοτρόφοι της Ημαθίας επέδωσαν ένα ψήφισμα προς την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, ενώ τα οχήματά τους κατευθύνθηκαν και προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αγρότες της Αχαΐας προχώρησαν επίσης σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ.

Στις συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στόχος είναι να παρθούν αποφάσεις κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων που θα σφραγιστούν στη πανελλαδική σύσκεψη στις 23 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ακινητοποιήθηκε έξω από τη Λάρισα, τρένο της Hellenic Train – Αναχώρησε μετά από 1,5 ώρα

Πολυτεχνείο: Δικογραφία για τα επεισόδια – Αναζητούνται οι τραυματίες

Χειροπέδες σε δύο 13χρονους για κλοπή πορτοφολιού στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xatzidakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης μετά τη σύσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τέλος Νοεμβρίου οι πληρωμές στους αγρότες»

kasselakisVartholomeos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κασσελάκη με Βαρθολομαίο στο Φανάρι: «Το Κίνημα Δημοκρατίας στηρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο»

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στον Βόλο: 13 γυναίκες στο νοσοκομείο – Πήγαιναν για προσκύνημα σε μοναστήρια της Λάρισας

portogalia-kataigida-claudia11
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες λόγω της της κακοκαιρίας Κλαούντια

souidia plimmyres (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χιλιάδες πλημμυρισμένα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, λόγω της καταιγίδας Κλαούντια (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 19:44
xatzidakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης μετά τη σύσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τέλος Νοεμβρίου οι πληρωμές στους αγρότες»

kasselakisVartholomeos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κασσελάκη με Βαρθολομαίο στο Φανάρι: «Το Κίνημα Δημοκρατίας στηρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο»

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στον Βόλο: 13 γυναίκες στο νοσοκομείο – Πήγαιναν για προσκύνημα σε μοναστήρια της Λάρισας

1 / 3