Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

Στους δρόμους κατεβαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα που διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής και την καθυστέρηση στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων στο φόντο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και τις κατά τόπους διαμαρτυρίες οι αγρότες θα αποφασίσουν το πώς θα συνεχίσουν στις 23 Νοεμβρίου σε πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας.

Σήμερα μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Βέροια διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων, της καθυστέρησης στην πληρωμή των ενισχύσεων τους και την ευλογιά που θερίζει τα κοπάδια τους.

Οι κτηνοτρόφοι της Ημαθίας επέδωσαν ένα ψήφισμα προς την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, ενώ τα οχήματά τους κατευθύνθηκαν και προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αγρότες της Αχαΐας προχώρησαν επίσης σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ.

Στις συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στόχος είναι να παρθούν αποφάσεις κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων που θα σφραγιστούν στη πανελλαδική σύσκεψη στις 23 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ακινητοποιήθηκε έξω από τη Λάρισα, τρένο της Hellenic Train – Αναχώρησε μετά από 1,5 ώρα

Πολυτεχνείο: Δικογραφία για τα επεισόδια – Αναζητούνται οι τραυματίες

Χειροπέδες σε δύο 13χρονους για κλοπή πορτοφολιού στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός»