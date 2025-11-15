Πολυτεχνείο: Δικογραφία για τα επεισόδια – Αναζητούνται οι τραυματίες

Ήδη άνοιξε η δικογραφία από την Κρατική Ασφάλεια για τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο Πολυτεχνείο το πρωί του Σαββάτου (15/11), λίγο πριν ανοίξουν οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την εξέγερση του 1973.

Παράλληλα, αναζητούνται και οι τραυματίες από τη σύγκρουση, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί, πριν ανοίξουν οι πύλες του Πολυτεχνείου και ξεκινήσει ο τριήμερος εορτασμός, μέλη της Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης (ΑΡ.Α.Σ.) πραγματοποίησαν επίθεση σε άτομα του αναρχικού χώρου τα οποία βρίσκονταν στον ιστορικό χώρο. Σημειώνεται ότι από τις συγκρούσεις υπήρξαν τρεις τραυματισμοί.

Η Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/-τριών Αθήνας καταγγέλλει, μάλιστα, επιθέσεις «πογκρόμ» που επεκτάθηκαν τόσο εκτός όσο και εντός του κτιρίου Τοσίτσα. «Κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης τυφλής επίθεσης, και ενώ μέλη της συνέλευσής μας έστηναν πολιτικό υλικό και προετοίμαζαν την εκδήλωση στα πλαίσια του τριημέρου του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκαν από τη συμμορία της ΑΡΑΣ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Την επίθεση της ΑΡ.Α.Σ. έχει καταδικάσει και ο Γιάνης Βαρουφάκης. «Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση.



