search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 18:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 17:12

Πολυτεχνείο: Δικογραφία για τα επεισόδια – Αναζητούνται οι τραυματίες

15.11.2025 17:12
POLYTEXNEIO

Ήδη άνοιξε η δικογραφία από την Κρατική Ασφάλεια για τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο Πολυτεχνείο το πρωί του Σαββάτου (15/11), λίγο πριν ανοίξουν οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την εξέγερση του 1973.

Παράλληλα, αναζητούνται και οι τραυματίες από τη σύγκρουση, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. 

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί, πριν ανοίξουν οι πύλες του Πολυτεχνείου και ξεκινήσει ο τριήμερος εορτασμός, μέλη της Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης (ΑΡ.Α.Σ.) πραγματοποίησαν επίθεση σε άτομα του αναρχικού χώρου τα οποία βρίσκονταν στον ιστορικό χώρο. Σημειώνεται ότι από τις συγκρούσεις υπήρξαν τρεις τραυματισμοί. 

Η Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/-τριών Αθήνας καταγγέλλει, μάλιστα, επιθέσεις «πογκρόμ» που επεκτάθηκαν τόσο εκτός όσο και εντός του κτιρίου Τοσίτσα. «Κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης τυφλής επίθεσης, και ενώ μέλη της συνέλευσής μας έστηναν πολιτικό υλικό και προετοίμαζαν την εκδήλωση στα πλαίσια του τριημέρου του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκαν από τη συμμορία της ΑΡΑΣ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Την επίθεση της ΑΡ.Α.Σ. έχει καταδικάσει και ο Γιάνης Βαρουφάκης. «Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Χειροπέδες σε δύο 13χρονους για κλοπή πορτοφολιού στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός»

Πολυτεχνείο: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ αναρχικών και μελών της ΑΡΑΣ – «Αμαυρώνουν την επέτειο», λέει το ΜέΡΑ25 (Video)

Άγνωστος Στρατιώτης: Δίωξη για τρία πλημμελήματα σε μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
voreia macedonia

Σκόπια: Χιλιάδες στους δρόμους ζητούν δικαιοσύνη για την τραγωδία με 63 θύματα στο Κότσανι

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο με 10 τραυματίες – Επέβαιναν 30 άτομα με προορισμό τη Λάρισα

HELLENIC_TRAIN
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε έξω από τη Λάρισα, τρένο της Hellenic Train – Αναχώρησε μετά από 1,5 ώρα

tsafoulias_sotiris
LIFESTYLE

Τσαφούλιας για Τσίπρα: «Θα το διαβάσω το βιβλίο του – Εάν είναι απολογητικό με ενδιαφέρει να δω τι έχει να πει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 18:05
voreia macedonia
ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Χιλιάδες στους δρόμους ζητούν δικαιοσύνη για την τραγωδία με 63 θύματα στο Κότσανι

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο με 10 τραυματίες – Επέβαιναν 30 άτομα με προορισμό τη Λάρισα

1 / 3