search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 19:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2025 18:56

Πειραιάς: Πουλούσαν πάνω από 150 κιλά ψάρια σε λαϊκές αγορές χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο

16.11.2025 18:56
laiki-agora

Το παρεμπόριο στις λαϊκές αγορές φαίνεται πως έχει προκαλέσει συναγερμό στους επαγγελματίες μικροπωλητές.

Μετά από καταγγελίες του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών της Α’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά έγιναν έρευνες σε λαϊκές αγορές της περιοχής και η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου, σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, προχώρησαν σε επιχείρηση κυρίως κατά παράνομων πωλητών σε είδη ψαριών.

Οπως διαπιστώθηκε, πάρα πολλοί πουλούσαν τα ψάρια τους χωρίς τον παραμικρό υγειονομικό έλεγχο. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 150 κιλά ψάρια και θαλασσινά αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης και οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Λάλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες

Κιλκίς: Θύμα απάτης άνδρας που πλήρωσε 3.200 ευρώ για αμάξι που δεν παρέλαβε ποτέ

Κύκλωμα ψευδοεπενδυτών καζίνο: Η φωτογραφία του Μαρτίκα με το τελευταίο «στημένο τραπέζι» με τον Παντελίδη – «Θύμα» και η Ανδριώτου (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
f161
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Αμμοχώστου (Video)

ekav_0907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει σε τουρίστα που είχε εξαφανιστεί

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Πουλούσαν πάνω από 150 κιλά ψάρια σε λαϊκές αγορές χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο

port1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Στα τελικά με «εννιάρα» η Πορτογαλία, πλέι οφ για την Ιρλανδία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 19:41
f161
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Αμμοχώστου (Video)

ekav_0907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει σε τουρίστα που είχε εξαφανιστεί

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό

1 / 3