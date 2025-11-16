Πειραιάς: Πουλούσαν πάνω από 150 κιλά ψάρια σε λαϊκές αγορές χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο

Το παρεμπόριο στις λαϊκές αγορές φαίνεται πως έχει προκαλέσει συναγερμό στους επαγγελματίες μικροπωλητές.

Μετά από καταγγελίες του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών της Α’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά έγιναν έρευνες σε λαϊκές αγορές της περιοχής και η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου, σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, προχώρησαν σε επιχείρηση κυρίως κατά παράνομων πωλητών σε είδη ψαριών.

Οπως διαπιστώθηκε, πάρα πολλοί πουλούσαν τα ψάρια τους χωρίς τον παραμικρό υγειονομικό έλεγχο. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 150 κιλά ψάρια και θαλασσινά αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης και οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν.

