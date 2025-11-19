«Μαύρες» γιορτές αναμένεται να περάσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, αφού πριν τα Χριστούγεννα δεν αναμένεται να καταβληθούν οι πληρωμές που τους οφείλουν, παρά τις εξαγγελίες κυβέρνησης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Φρένο» σε αυτά τα σχέδια ήρθε να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία απαιτεί αυξημένους ελέγχους λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που αναμένεται να καθυστερήσει τις πληρωμές τους. Το αυξημένο κόστος σε συνδυασμό με τη μη καταβολή των αποζημιώσεων έχει αφήσει άσπαρτα χωράφια, ενώ τα χρέη μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα.

Ο πρόεδρος του ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας), Δημήτρης Μόσχος, μιλώντας στο topontiki.gr, τόνισε ότι η κατάσταση στον κλάδο είναι τραγική, καθώς πολλοί συνάδερφοι πλέον δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.

Συγκεκριμένα είπε τα εξής: «χιλιάδες κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα βρίσκονται στον ‘’αέρα’’, την ίδια ώρα που η στάση της κυβέρνησης είναι προκλητική, αφού όχι μόνο δεν μας βοηθάει, αλλά μας πολεμά».

Όπως μας εξήγησε, παρά τις κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει καμία σαφή δέσμευση για το πότε θα πληρωθούν και οι αρμόδιες υπηρεσίες «πετούν το μπαλάκι» η μία στην άλλη.

Παράλληλα, περιέγραψε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τι θα γίνει, αφού δεν γνωρίζουν για ποιον λόγο κόβεται κάποιος ή γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις. «Και πληρωμές να γίνουν, θα είναι λάθος, αφού επικρατεί ένα μπάχαλο», σημείωσε.

«Δε γνωρίζουμε καν για ποιο λόγο δεν έχουν πληρωθεί συνάδελφοι. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται χωρίς εισόδημα και με σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει αφού έχουν γίνει τραγικά λάθη», ήταν τα λεγόμενα του κ. Μόσχου.

«Το μόνο που έχουμε έως τώρα είναι κάποιες υποσχέσεις ότι όλα θα γίνουν. Όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εκτιμώ ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να μην εντοπιστούν οι μεγάλες απατεωνιές που έχουν συμβεί. Για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει η όλη διαδικασία να ξεκινήσει από την αρχή», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στις κινητοποιήσεις, αποκάλυψε πως η κρίσιμη ημερομηνία είναι στις 23 του μήνα, όπου θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας. «Να ξέρετε πάντως ότι σύμφωνα με το κλίμα που επικρατεί, ετοιμαστείτε για ακόμη πιο σκληρές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, στάθηκε στο γεγονός ότι είναι τέτοια η αδιαφορία του υπουργείου που πλέον ούτε τα κρούσματα ευλογιάς δεν ανακοινώνει, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις του.

