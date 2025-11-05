Στο μη περαιτέρω φαίνεται πως έχουν φτάσει αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς πολλοί από αυτούς βλέπουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να παραμένουν άδειοι, παρά τις υποσχέσεις κυβέρνησης και υπουργείου, κάνοντάς τους έτσι τον «βίο αβίωτο».

Οι αγρότες βρίσκονται σε αναβρασμό και ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις, καθώς αναμένεται η καταβολή 950 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων είναι η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, καθώς και αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ύψους 170 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η ευλογιά των προβάτων έχει επιδεινώσει την κατάσταση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι μέρα με τη μέρα, βλέπουν το κόστος παραγωγής να αυξάνεται, τις ζημιές που έχουν δεχθεί να μην αποζημιώνονται, ενώ σε αυτά προστίθενται οι συνέπειες από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έτσι, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών αποφάσισε να προχωρήσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα την προσεχή Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη συνέχεια στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας) μας μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις τους, λέγοντας πως «θα συμμετέχουμε κανονικά στα μπλόκα και στις κινητοποιήσεις, αφού πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν. Πιο κάτω δεν έχει».

Παράλληλα, αποκάλυψε πως έχουν καταγραφεί τεράστιες αστοχίες στις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς πολλοί εξ αυτών δεν έχουν λάβει απολύτως τίποτα.

«Δεν ξέρουμε γιατί δεν έχουμε πληρωθεί. Επικρατεί ένα αλαλούμ. Ένα χάος θα λέγαμε. Παίρνεις τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ρωτήσεις και δεν ξέρουν να σου απαντήσουν», σημείωσε ο κ. Μόσχος. Επιπλέον, ανέφερε πως αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται από το 2020 και μετά, ενώ το τελευταίο διάστημα κορυφώθηκε.

Θέλοντας να μας δώσει ένα παράδειγμα της κατάστασης, ανέφερε πως από τους 140 παραγωγούς του δικού του συνεταιρισμού, οι 18 δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ! «Άλλοι παίρνουν λιγότερα απ’ αυτά που δικαιούνται. Άλλοι δεν παίρνουν καθόλου. Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος. Ούτε ξέρουμε πότε και αν θα γίνει η επόμενη πληρωμή», συμπλήρωσε.

Τέλος, στάθηκε στο γεγονός ότι πολλοί κτηνοτρόφοι ζούνε με δανεικά, αφού δεν υπάρχει εισόδημα από πουθενά. «Συνάδερφοι μάζεψαν λεφτά για να πληρώσουν το ρεύμα τους. Ζούνε μέσα στην ανέχεια. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δεν εξαγγέλλει μια ΚΥΑ για αναστολή του επαγγέλματος, για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν κι αλλού. Το ξέρετε ότι αν βάλουμε ένσημα από άλλη δουλειά, σταματάμε να θεωρούμαστε αγρότες;», κατέληξε.

