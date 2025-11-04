«Να ζήσουν τα παιδιά μας»: Η έκκληση της συζύγου του 29χρονου που παραδόθηκε για το μακελειό στα Βορίζια στις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη

Έκκληση να πρυτανεύσει η λογική για να ζήσουν τα παιδιά τους απηύθυνε η σύζυγος του 29χρονου, που παραδόθηκε για την ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια.

Η σύζυγος του 29χρονου, που είναι μητέρα ενός 5χρονου παιδιού και ενός μωρού 10 ημερών απευθύνθηκε στις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη, τονίζοντας πως μπορούν να επηρεάσουν καταστάσεις για το καλό των παιδιών τους.

Νωρίτερα, ο σύζυγος της και τα δύο αδέλφια του 19 και 27 ετών παραδόθηκαν στις Αρχές. Η αστυνομία είχε ήδη εντοπίσει τα ίχνη τους από το στίγμα του κινητού του 19χρονου.

Η σύζυγος του 29χρονου υποστήριξε ότι δεν είδε όπλα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, αλλά διέκρινε μέλος της οικογένειας Καργάκη να πυροβολεί από ψηλά.

«Το παιδί μου ήταν στην αυλή όταν ο Φανούρης πυροβολούσε»

Για τον 39χρονο Φανούρη, υποστήριξε ότι τον είδαν να κινείται με ταχύτητα με το 4χ4, κρατώντας δύο όπλα. «Κρατούσε και πιστόλι και καλάσνικοφ. Πέρασε σφαίρα και όποιον σκότωνε. Μας έπαιζε κανονικά. Με κατέβασε ο άνδρας μου από τις σκάλες γιατί έχω μωρό δέκα ημερών. Θηλάζω. Το άλλο μου παιδί ήταν στην αυλή και οι σφαίρες έπεφταν εκεί.. ούτε που θέλω να το σκέφτομαι… Έβαλαν την βόμβα στο σπίτι του κουνιάδου μου, δεν σεβαστήκανε ότι η συννυφάδα μου είναι έγκυος».

Η ίδια, σύμφωνα με το cretalive, επανέλαβε ότι είδε πολύ καθαρά τον άνδρα που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ από ψηλά, εκτιμώντας ότι εκείνος σκότωσε και τη θεία τους. «Περιμέναμε να παραδοθούν για να το καταθέσουμε» είπε.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Πώς η αστυνομία έφτασε στα ίχνη των αδελφών Φραγκιαδάκη, πώς έγινε η παράδοσή τους – Το λάθος του 19χρονου φαντάρου και τα «άλλα άτομα που εμπλέκονται»

Μήνυμα σασμού από τη Βασιλική Φραγκιαδάκη: «Να σταματήσει εδώ το κακό»

Βορίζια: «Τον βρήκα στο αμάξι τελειωμένο, τον διάλυσαν», λέει η χήρα του Φανούρη Καργάκη