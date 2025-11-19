Η Πολωνία κλείνει το ρωσικό προξενείο μετά το σαμποτάζ – Αναπτύσσει 10.000 στρατιώτες για την προστασία των υποδομών

Η Πολωνία δήλωσε την Τετάρτη ότι θα κλείσει το τελευταίο ρωσικό προξενείο στην επικράτειά της και κάλεσε τους συμμάχους της ΕΕ να περιορίσουν τους Ρώσους διπλωμάτες στην περιοχή Σένγκεν ελεύθερης μετακίνησης, σε απάντηση σε μια σιδηροδρομική έκρηξη για την οποία κατηγορεί τη Μόσχα.

Η Πολωνία, σημαντικός σύμμαχος στον αγώνα του Κιέβου κατά της ρωσικής εισβολής, λέει ότι δύο Ουκρανοί σε συνεργασία με τη Μόσχα διέπραξαν την έκρηξη του Σαββατοκύριακου στη γραμμή Βαρσοβίας-Λούμπλιν, η οποία συνδέει τη Βαρσοβία με τα ουκρανικά σύνορα.

Οι ύποπτοι κατέφυγαν στη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας, σύμφωνα με τη Βαρσοβία.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η πρώτη αντίδραση είναι το κλείσιμο του τελευταίου εν λειτουργία προξενείου της Ρωσίας στη βόρεια πόλη Γκντανσκ.

Η Βαρσοβία έχει κλείσει στο παρελθόν ρωσικά προξενεία στην Κρακοβία και το Πόζναν λόγω πράξεων δολιοφθοράς.

«Δεν ήταν μόνο μια πράξη δολιοφθοράς αλλά και μια πράξη κρατικής τρομοκρατίας», δήλωσε νωρίτερα ο Σικόρσκι στους νομοθέτες για την επίθεση στον σιδηρόδρομο, λέγοντας ότι θα υπάρξει και μια μη διπλωματική απάντηση.

Η Μόσχα αρνείται την ευθύνη για το σαμποτάζ, επικαλούμενη «ρωσοφοβία» στην Πολωνία, και δήλωσε ότι θα περιορίσει επίσης την διπλωματική και προξενική παρουσία της Πολωνίας στη Ρωσία.

Ο Σικόρσκι δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι θα ζητήσει από άλλα κράτη της ΕΕ να περιορίσουν τα ταξίδια των Ρώσων διπλωματών στην περιοχή Σένγκεν των 25 κρατών, προειδοποιώντας ότι «αυτό δεν είναι το τέλος» της αντίδρασης της Πολωνίας.

«Ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εμποδίσουν τους Ρώσους να απολαμβάνουν τα οφέλη των χωρών Σένγκεν, τις οποίες προσπαθούν να καταστρέψουν, μεταξύ άλλων, σπρώχνοντας μετανάστες πέρα ​​από τα σύνορα», δήλωσε ο Σικόρσκι.

Η Πολωνία και οι σύμμαχοί της στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορούν το Μινσκ και τη Μόσχα ότι ενορχήστρωσαν μια μεταναστευτική κρίση στα σύνορά της με τη Λευκορωσία.

Ο Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι, εκπρόσωπος του υπουργού πληροφοριών της Πολωνίας, δήλωσε ότι εκτός από τους δύο υπόπτους που είχαν διαφύγει, πολλά άλλα άτομα είχαν συλληφθεί για την έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ταυτόχρονα, η Πολωνία θα αναπτύξει 10.000 στρατιώτες για να βοηθήσει στην προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως οι σιδηρόδρομοι, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις μετά την έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό το περασμένο Σαββατοκύριακο, την οποία η Βαρσοβία αποδίδει τη Μόσχα.

Το Κρεμλίνο εκφράζει τη λύπη του για το κλείσιμο του προξενείου

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι λυπάται για την απόφαση της Βαρσοβίας να κλείσει το τελευταίο εν λειτουργία προξενείο της Ρωσίας στην Πολωνία, στο Γκντανσκ, μια κίνηση που, όπως είπε, δείχνει έλλειψη κοινής λογικής.

