ΚΟΣΜΟΣ

19.11.2025 15:56

Σφυροκόπημα του Τζίμι Κίμελ σε Τραμπ για το «σιωπή γουρουνάκι» σε γυναίκα δημοσιογράφο

19.11.2025 15:56
kimmel

Στον μονόλογο της εκπομπής του την Τρίτη το βράδυ, ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στο περιστατικό που έγινε viral, όπου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε μια δημοσιογράφο στο Air Force One: «Ησυχία, γουρουνάκι».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν από μια δημοσιογράφο του Bloomberg, όταν φάνηκε να κάνει το προσβλητικό σχόλιο.

«Ο Τραμπ δεν είναι και τόσο χαρούμενος αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κίμελ την Τρίτη. «Κάθε φορά που τον ρωτούν για τον Τζέφρι Επστάιν, τρελαίνεται».

Στη συνέχεια, ο Κίμελ έπαιξε το βίντεο με τον Τραμπ να σκύβει μπροστά ενώ κουνάει το δάχτυλό του στον δημοσιογράφο.

«Την αποκάλεσε γουρουνάκι», είπε ο Κίμελ με δυσπιστία. «Είπε “Ησυχία, γουρουνάκι” σε μια δημοσιογράφο και αυτό πέρασε στα ψιλά».

«Αν ένας άντρας μιλούσε έτσι σε μια συνάδελφο σε ένα βίντεο εκπαίδευσης για την παρενόχληση στον χώρο εργασίας, θα έλεγες: “Α, αυτό είναι υπερβολικό. Κανείς δεν θα το έκανε αυτό”», αστειεύτηκε ο Κίμελ.

Ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής πρόσθεσε: «Αν ο πιλότος του Air Force One συμπεριφερόταν σαν τον πρόεδρο, δεν θα του επιτρεπόταν να πετάξει το αεροπλάνο».

Το περιστατικό του Air Force One συνέβη την Παρασκευή, αλλά δεν κέρδισε μεγάλη δημοσιότητα μέχρι την Τρίτη, καθώς βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι απεσταλμένοι μας στον Λευκό Οίκο επιτελούν μια ζωτικής σημασίας δημόσια υπηρεσία, θέτοντας ερωτήσεις χωρίς φόβο ή εύνοια», δήλωσε εκπρόσωπος του Bloomberg στην εφημερίδα Guardian. «Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην δίκαιη και ακριβή αναφορά ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ότι η δημοσιογράφος «συμπεριφέρθηκε με ακατάλληλο και αντιεπαγγελματικό τρόπο απέναντι στους συναδέλφους της στο αεροπλάνο». Ο αξιωματούχος δεν εξήγησε ποια ήταν αυτή η συμπεριφορά.

Την Τρίτη, ο Τραμπ αντέδρασε οργισμένα εναντίον μιας δημοσιογράφου του ABC News για τη «στάση» της, αφού ρώτησε για τις επιχειρήσεις της οικογένειάς του στη Σαουδική Αραβία και τα αρχεία του Επστάιν.

«Δεν είναι η ερώτηση που με πειράζει. Είναι η δική σου στάση», είπε ο Τραμπ στην επικεφαλής ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου του ABC News, Μαίρη Μπρους, καθώς μέλη του Τύπου συγκεντρώθηκαν για να καλύψουν τη συνάντηση του προέδρου με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Οβάλ Γραφείο.

«Το ABC, η άθλια εταιρεία σας, είναι ένας από τους δράστες… Νομίζω ότι η άδεια πρέπει να αφαιρεθεί από το ABC επειδή οι ειδήσεις σας είναι τόσο ψεύτικες και τόσο λανθασμένες», είπε ο Τραμπ.

