search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 16:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 15:30

Από χημική δηλητηρίαση ξεκληρίστηκε η οικογένεια Τουρκο-Γερμανών στην Κωνσταντινούπολη: 11 συλλήψεις

19.11.2025 15:30
istabul

Η αιτία θανάτου μιας τετραμελούς οικογένειας Τουρκο-Γερμανών που πέθαναν την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, πιθανότατα είναι η δηλητηρίαση από χημικές ουσίες, σύμφωνα με ιατροδικαστική έκθεση που μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Αρχικά, η τροφική δηλητηρίαση θεωρήθηκε ως η αιτία θανάτου των γονέων και των δύο παιδιών τους, ηλικίας τριών και έξι ετών, Τούρκων υπηκόων που διαμένουν στη Γερμανία και βρίσκονταν σε διακοπές στην Κωνσταντινούπολη. Τα μέλη της οικογένειας ασθένησαν στις 12 Νοεμβρίου.

Μέσα ενημέρωσης έκαναν αρχικά λόγο για τροφική δηλητηρίαση, εγείροντας υποψίες για δημοφιλή φαγητά δρόμου που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια στη συνοικία Ορτάκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου. Ορισμένα ΜΜΕ μάλιστα ανέφεραν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir».

Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα με υποψίες για τροφική δηλητηρίαση μετά τον θάνατο των δύο παιδιών την Πέμπτη, της μητέρας την Παρασκευή και του πατέρα το Σάββατο.

Σφραγίστηκε το ξενοδοχείο – 11 συλλήψεις

Σύμφωνα με δείγματα που ελήφθησαν από τη μητέρα και τα παιδιά, η τροφική δηλητηρίαση κρίθηκε «απίθανη», ανέφερε η εφημερίδα Cumhuriyet, επικαλούμενη την ιατροδικαστική έκθεση. «Η κύρια αιτία θανάτου φαίνεται να είναι η χημική δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν», πρόσθεσε.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι είχε γίνει ψεκασμός κατά κοριών σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου. Η τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε ενδέχεται να μόλυνε το δωμάτιο της οικογένειας που βρισκόταν από πάνω μέσω αεραγωγού του μπάνιου. Το ξενοδοχείο σφραγίστηκε και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα σε σχέση με την υπόθεση. Περαιτέρω έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

«Η μητέρα ήταν ημιλιπόθυμη και το κοριτσάκι έκανε εμετό» – Η οικογένεια που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη πήγε με ταξί στο νοσοκομείο

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας: Επενδύσεις – ρεκόρ, F-35, πυρηνική ενέργεια, Κασόγκι και Ισραήλ στο επίκεντρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Τηλεθέαση πρόκρισης για το Mega την Τρίτη (18/11)

clubbing
ΕΛΛΑΔΑ

Επαλήθευση ηλικίας και αναγγελία σχολικών πάρτι: Tέλος στην πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους με τρία εργαλεία

xatzis petsas kontra 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καβγάς on air Χατζή – Πέτσα για τη… Γκιλφόιλ: «Μην την προσκυνάτε» – «Με ενοχλεί το ύφος σας» – «Εμένα η φάτσα σας»

alkool_psifiakes-platformes_1911_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες είναι οι τρεις ψηφιακές πλατφόρμες που βάζουν «φρένο» στην πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους (videos)

kataigida new
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα από την κακοκαιρία – Κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 16:40
tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Τηλεθέαση πρόκρισης για το Mega την Τρίτη (18/11)

clubbing
ΕΛΛΑΔΑ

Επαλήθευση ηλικίας και αναγγελία σχολικών πάρτι: Tέλος στην πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους με τρία εργαλεία

xatzis petsas kontra 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καβγάς on air Χατζή – Πέτσα για τη… Γκιλφόιλ: «Μην την προσκυνάτε» – «Με ενοχλεί το ύφος σας» – «Εμένα η φάτσα σας»

1 / 3