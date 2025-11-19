search
19.11.2025 15:08

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

19.11.2025 15:08
merz-lula

Αντιδράσεις και σχόλια προκαλεί δήλωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της χώρας του, προσέβαλε την Βραζιλία.

«Ζούμε σε μια από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου. Ρώτησα μερικούς δημοσιογράφους που ήταν μαζί μου στην Βραζιλία (σ.σ.: για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP30): Ποιος από εσάς θα ήθελε να μείνει εδώ; Κανείς δεν σήκωσε το χέρι του. Όλοι χάρηκαν που επιστρέψαμε στην Γερμανία από αυτό το μέρος (σ.σ.: την πόλη Μπελέμ, μια από τις φτωχότερες της Βραζιλίας)», δήλωσε ο κ. Μερτς μιλώντας σε εμπορικό συνέδριο, χωρίς να αντιληφθεί ότι η διατύπωσή του ήταν προσβλητική για την Βραζιλία.

Τη δήλωση ακολούθησαν χιλιάδες αρνητικά σχόλια στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Βραζιλία και τελικά η αντίδραση του προέδρου της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος αντέτεινε ότι ο καγκελάριος «θα έπρεπε να είχε επισκεφθεί ένα μπαρ στην Μπελέμ, να χορέψει και να δοκιμάσει την εθνική κουζίνα».

Έτσι, πρόσθεσε, «θα είχε συνειδητοποιήσει ότι το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% της ποιότητας που προσφέρουν η περιφέρεια Παρά και η πόλη Μπελέμ».

Ναι, η πόλη είναι φτωχή, συνέχισε, «αλλά έχει έναν λαό τόσο γενναιόδωρο όσο σχεδόν κανένα άλλο μέρος στον κόσμο».

Προηγουμένως, ο δήμαρχος της Μπελέμ Ίγκορ Νορμάντο είχε χαρακτηρίσει τα σχόλια του Φρίντριχ Μερτς «ατυχή, αλαζονικά και προκατειλημμένα», ενώ ο κυβερνήτης της Παρά είχε δηλώσει ότι «μια προκατειλημμένη δήλωση αποκαλύπτει περισσότερα για το άτομο που την λέει παρά για την ουσία».

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Πάες χαρακτήρισε σε ανάρτησή του στο «Χ» τον καγκελάριο «Ναζί» και «αλήτη γιο του Χίτλερ». Αργότερα διέγραψε την ανάρτηση, αντικαθιστώντας την με την μάλλον δηκτική δήλωση: «Το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας πρέπει να ηρεμήσει. Ζήτω η φιλία Βραζιλίας – Γερμανίας».

Υπερασπιζόμενος τον κ. Μερτς, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ δήλωσε ότι «πρέπει να επιτρέπεται στους πολιτικούς να μιλούν ελεύθερα» και έκανε λόγο για μια «καλή επίσκεψη στην Βραζιλία, μετά την οποία συζητούνται επιλογές συνεργασίας», ενώ κάποιοι σχολιαστές ανέφεραν ότι δεν ήταν ευθύνη του καγκελάριου το γεγονός ότι η φτώχεια ήταν τόσο εμφανής στην περιοχή που φιλοξενούσε την COP30 και επέκριναν τον ΟΗΕ που επέλεξε μια πόλη η οποία μαστίζεται από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις.

Ο γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ από την πλευρά του, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις, ανάρτησε φωτογραφία από την επίσκεψή του στο τροπικό δάσος και επαίνεσε τους οικοδεσπότες του, στην τοπική μάλιστα γλώσσα: «Η Βραζιλία είναι μια υπέροχη χώρα με φιλικούς ανθρώπους και καλούς οικοδεσπότες. Είναι κρίμα που δεν μπορώ να μείνω περισσότερο μετά την COP. Έχω μερικές ιδέες, για παράδειγμα, να ψαρέψω με τους φίλους μου από τον Αμαζόνιο».

