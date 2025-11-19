Η Ολλανδία «παγώνει» την προσπάθεια να αναλάβει τον έλεγχο της Nexperia

Η ολλανδική κυβέρνηση έκανε πίσω την Τετάρτη στην απόφασή της να αναλάβει τον έλεγχο της ολλανδικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Nexperia, η οποία ανήκει σε κινεζικές εταιρείες.

Η Ολλανδία ουσιαστικά ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά από ανησυχίες ότι η ολλανδική τεχνολογική τεχνογνωσία διέρρευσε στην Κίνα, σε μια κίνηση που απείλησε τις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Χάγης.

Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομίας Βίνσεντ Κάρεμανς δήλωσε την Τετάρτη ότι η αμφιλεγόμενη εντολή, η οποία βασίζεται σε νόμο του 1952, θα ανασταλεί τώρα. Επικαλέστηκε την διπλωματική πρόοδο με την Κίνα, όσον αφορά τη διασφάλιση της προμήθειας τσιπ στην Ευρώπη. Ακόμη και τα τσιπ της Nexperia που κατασκευάζονται στην Ευρώπη ανακατευθύνονται στην Κίνα για συσκευασία.

«Είμαστε θετικοί για τα μέτρα που έχουν ήδη λάβει οι κινεζικές αρχές για να διασφαλίσουν την προμήθεια τσιπ στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Κάρεμανς σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα με την ανάληψη του ελέγχου της Nexperia από την Ολλανδία, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα επέβαλαν ελέγχους στις εξαγωγές στην εταιρεία, διαταράσσοντας τη ροή κρίσιμων τσιπ προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Οι κινεζικοί περιορισμοί στόχευαν την Nexperia China, έναν βασικό παράγοντα στην αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας, ενώ οι ΗΠΑ επέκτειναν προηγούμενους περιορισμούς στην Wingtech, ιδιοκτήτρια της Nexperia, στη θυγατρική της.

Η κινεζική πλευρά ανέλαβε «δέσμευση να διασφαλίσει την επανέναρξη του εμπορίου από τις εγκαταστάσεις της Nexperia στην Κίνα» στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανέφεραν οι Ολλανδοί σε ενημερωτικό δελτίο καθώς προσπαθούσαν να κατευνάσουν τη διπλωματική οργή αφού ισχυρίστηκαν ότι νίκησαν στη συνεχιζόμενη ροή κρίσιμων τσιπ.

Σύμφωνα με την αρχική εντολή, η ολλανδική κυβέρνηση κατέλαβε ευρείες εξουσίες σε σημαντικές αποφάσεις που επηρέαζαν την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας, την πνευματική ιδιοκτησία, τη συνέχεια και το μέλλον της.

Σε ανακοίνωσή της, η Nexperia δήλωσε ότι χαιρετίζει «τον πρόσφατο εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των ολλανδικών και των κινεζικών αρχών», αλλά προειδοποίησε ότι «η πλήρης αποκατάσταση της αλυσίδας εφοδιασμού απαιτεί ενεργό περαιτέρω συνεργασία των οντοτήτων της Nexperia στην Κίνα».

