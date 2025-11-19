Clay Higgins: Ποιος είναι ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε να μην δημοσιοποιηθούν οι φάκελοι Έπσταϊν

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί ετοιμάζονταν για μια ομόφωνη ψηφοφορία στη Βουλή την Τρίτη, προκειμένου να εγκριθεί ένα νομοσχέδιο που θα υποχρέωνε στη δημοσιοποίηση των φακέλων της υπόθεσης του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein. Αλλά τελικά, ένας μόνο νομοθέτης αντιτάχθηκε: ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Clay Higgins.

Ο Higgins, που βρίσκεται στην πέμπτη του θητεία εκπροσωπώντας μια εκλογική περιφέρεια στη νοτιοδυτική Λουιζιάνα, εξήγησε σε μια εκτενή δήλωση ότι ήταν «ένα ‘ΟΧΙ’ αρχών σε αυτό το νομοσχέδιο».

Έθεσε μερικές από τις ίδιες αντιρρήσεις που είχε και ο πρόεδρος της Βουλής Mike Johnson, επίσης Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα, παρ’ όλα αυτά ο Johnson δήλωσε την Τρίτη ότι θα το ψήφιζε, επειδή «κανείς από εμάς δεν θέλει να καταγραφεί και με οποιονδήποτε τρόπο να κατηγορηθεί ότι δεν είναι υπέρ της μέγιστης διαφάνειας».

Για τον Higgins, έναν φλογερό υποστηρικτή του Trump και μέλος της υπερσυντηρητικής Freedom Caucus της Βουλής, αυτό δεν αποτελούσε πρόβλημα, όπως αναφέρει το Αssociated Press.

Αρνήθηκε να υποκύψει στην αυξανόμενη πίεση, τόσο μέσα στη βάση των Ρεπουμπλικανών όσο και επιζώντων της κακοποίησης του Epstein, ώστε να προχωρήσει το νομοσχέδιο, ακόμη και όταν τόσο ο Τραμπ όσο και ο Johnson υποχώρησαν.

Δήλωσε ότι η ανησυχία του για το νομοσχέδιο ήταν ότι «αποκαλύπτει και τραυματίζει χιλιάδες αθώους ανθρώπους — μάρτυρες, άτομα που παρείχαν άλλοθι, μέλη οικογενειών κ.λπ.»

«Αν εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή του, αυτό το είδος ευρείας αποκάλυψης ποινικών ανακριτικών φακέλων, που θα δοθούν σε λυσσασμένα media, θα οδηγήσει στο να πληγωθούν αθώοι άνθρωποι», υποστήριξε.

Ο Higgins είπε ότι θα ήταν ανοιχτός στο να ψηφίσει υπέρ του νομοσχεδίου αν η Γερουσία το τροποποιούσε ώστε να προστατεύεται η ιδιωτικότητα εκείνων «που κατονομάζονται αλλά δεν εμπλέκονται ποινικά».

Αλλά λίγες ώρες αργότερα, η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο με ομόφωνη συναίνεση, αφήνοντας τον Higgins τον μοναδικό στο Κογκρέσο που καταγράφηκε να μην το ψηφίζει.

Ωστόσο, ο Higgins δεν είναι ξένος προς τις διαμάχες. Ως πρώην αστυνομικός, αντιμετώπισε μια σειρά κατηγοριών για ανάρμοστη συμπεριφορά και ασχολήθηκε με την πολιτική αφού έγινε viral δημιουργώντας προκλητικά βίντεο.

Αυτό του χάρισε το παρατσούκλι «Cajun John Wayne» από τα μέσα ενημέρωσης, και έχει συνεχίσει το προφίλ αυτό προκαλώντας ανθρώπους σε καβγάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2020, μια ανάρτηση του βουλευτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — που υπόσχονταν χρήση βίας απέναντι σε ένοπλους διαδηλωτές — αφαιρέθηκε από το Facebook επειδή παραβίαζε τις πολιτικές της εταιρείας για βία και υποκίνηση.

Στο Κογκρέσο, προεδρεύει της υποεπιτροπής της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής που είχε εκδώσει κλήτευση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τους φακέλους της υπόθεσης Epstein. Αλλά ακόμη κι όταν οι Δημοκρατικοί της υποεπιτροπής έπεισαν αρκετούς Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν μαζί τους για να εκδοθεί η κλήτευση, ο Higgins ήταν ένας από τους λίγους που παρέμειναν αντίθετοι. Πίεσε επίσης να κληθεί με κλήτευση ο πρώην Πρόεδρος Bill Clinton.

«Δεν έχω ξαναχειριστεί τέτοια κλήτευση. Είναι κάτι συναρπαστικό», είχε πει τότε ο Higgins.

Την περασμένη χρονιά, ο Higgins αντιμετώπισε επίσης μια προσπάθεια των Δημοκρατικών να τον επιπλήξουν για ρατσιστικά σχόλια που είχε κάνει σχετικά με Αϊτινούς μετανάστες, μετά από δηλώσεις του Tραμπ για την κοινότητα των Αϊτινών στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Higgins αποκάλεσε τους Αϊτινούς «άγριους. Τρώνε κατοικίδια, βουντού, η πιο βρώμικη χώρα στο δυτικό ημισφαίριο, αίρεσεις, κωμικοτραγικοί γκάνγκστερ».

Αλλά αφού μέλη της Congressional Black Caucus, μιας ομάδας Δημοκρατικών νομοθετών, αντιπαρατέθηκαν μαζί του για την ανάρτηση, τη διέγραψε και εν μέρει ανακάλεσε τα σχόλια, λέγοντας ότι απευθύνονταν σε μέλη συμμοριών.

Τότε, ο Johnson υπερασπίστηκε τον Higgins, λέγοντας ότι είναι «ένα πολύ άμεσο και ειλικρινές άτομο».

«Είναι επίσης ένας άνθρωπος πολύ αρχών», πρόσθεσε ο Johnson.

