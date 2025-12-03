Ξέσπασμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Καταλονία – Συναγερμός για τις εξαγωγές ιβηρικού χαμόν

Η περιφέρεια της Καταλονίας δεσμεύτηκε να μειώσει τον πληθυσμό των αγριογούρουνων, αυξάνοντας μεταξύ άλλων και τις σφαγές, αφού εντοπίστηκαν κρούσματα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε ζώα κοντά στη Βαρκελώνη, για πρώτη φορά από το 1994.

Η ζωονόσος απειλεί τις εξαγωγές χοιρινού από την Ισπανία, τη μεγαλύτερη παραγωγό της ΕΕ, με ετήσιες εξαγωγές ύψους 3,5 δισ. ευρώ, δηλαδή το 25% του συνόλου των ευρωπαϊκών χωρών.

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα σε δύο αγριόχοιρους στην οροσειρά Κολσερόλα, έξω από τη Βαρκελώνη. Στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι άλλα επτά ζώα πέθαναν στην ίδια περιοχή από τη νόσο αυτή. Οι ισπανικές αρχές αναμένουν ότι θα εντοπιστούν και άλλα θετικά κρούσματα.

Αν και αβλαβής για τους ανθρώπους, ο ιός εξαπλώνεται ταχύτατα μεταξύ των χοίρων και των αγριογούρουνων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εστίες τους σε χοιροτροφεία.

Ο πρόεδρος της Καταλονίας Σαλβαδόρ Ίλα είπε ότι οι τοπικές αρχές εργάζονται εδώ και κάποιο διάστημα με στόχο να μειώσουν τον πληθυσμό των αγριόχοιρων επειδή αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, όμως η πρόσφατη επιδημία δείχνει ότι είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί αυτή η προσπάθεια. «Υπάρχουν υπερβολικά πολλοί αγριόχοιροι» είπε σε δημοσιογράφους από το Μεξικό όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. «Ενεργοποιήσαμε και εντείναμε (σ.σ το σχέδιο εξόντωσης), επικοινωνώντας με όλες τις κυνηγετικές ενώσεις και αναζητούμε τεχνικά αποδεκτές και αποδεδειγμένες μεθόδους για να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την αγροτική ομοσπονδία COAG, ο πληθυσμός των αγριόχοιρων στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 550% τα τελευταία 30 χρόνια, επειδή δεν υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου. Στην οροσειρά Κολσερόλα ζουν περίπου 1.000 αγριογούρουνα ή 9,2 ζώα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ο πληθυσμός τους εκτοξεύτηκε κατά την πανδημία της Covid-19, όταν στην ίδια περιοχή κυκλοφορούσαν 17,4 αγριόχοιροι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σύμφωνα με στοιχεία της καταλανικής δημόσιας τηλεόρασης. Η μείωση επιτεύχθηκε εν μέρει μέσω της σφαγής τους.

Οι αρχές υποψιάζονται ότι ο ιός της αφρικανικής πανώλης μπορεί να προήλθε από μολυσμένα τρόφιμα, ενδεχομένως κάποιο σάντουιτς που έφερε μαζί του ένας οδηγός φορτηγού που ίσως να σταμάτησε σε βενζινάδικο κοντά στην περιοχή.

«Έχουμε τις πιο βιοασφαλείς φάρμες στην Ευρώπη (…) αλλά πληρώνουμε το τίμημα επειδή ένας αγριόχοιρος έφαγε ένα σάντουιτς» είπε ο Χάουμε Μπέρνις, στέλεχος της COAG.

Η ισπανική κυβέρνηση λέει ότι εντείνει τις προσπάθειες για να καθησυχάσει τους καταναλωτές και να διαφυλάξει τις εξαγωγές. Η Κίνα και η Βρετανία συμφώνησαν να συνεχίσουν τις εισαγωγές χοιρινού από περιοχές της Ισπανίας που δεν πλήττονται από τη νόσο αλλά η Μαδρίτη ακόμη διαπραγματεύεται μια παρόμοια συμφωνία με τον Καναδά. Ο υπουργός Γεωργίας Λουίς Πλάνας διαβεβαίωσε ότι θα δώσει μάχη «συμβόλαιο με συμβόλαιο, χώρα με χώρα», για να ξαναρχίσουν οι εξαγωγές.

