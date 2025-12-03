search
ΚΟΣΜΟΣ

03.12.2025 17:42

Βόρεια Μακεδονία: Στη φυλακή τρεις Έλληνες – Εντοπίστηκαν πάνω από 200 φυσίγγια στα οχήματά τους σε ελέγχους στα σύνορα

Σε φυλακές της Βόρειας Μακεδονίας κρατούνται από την Παρασκευή, 28/11, τρεις Έλληνες που πέρασαν σε διαφορετικές στιγμές από τον συνοριακό σταθμό της Δοϊράνης και συνελήφθησαν από τις Αρχές, καθώς, κατά τον τελωνειακό έλεγχο, εντοπίστηκαν στα οχήματά τους κυνηγετικά φυσίγγια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για τον 38χρονο Χ.Σ. από το χωριό Μουριές Κιλκίς, τον 76χρονο Κ.Κ. από το χωριό Κορομηλιά Κιλκίς, και τον 62χρονο Θ.Π. από την Καστανούσα Σερρών. 

Σημειώνεται ότι στη Βόρεια Μακεδονία η κατοχή φυσιγγίων θεωρείται οπλοκατοχή, και αντιμετωπίζεται ως κακούργημα, ενώ η διαδικασία έως την εκδίκαση της υπόθεσης είναι αρκετά χρονοβόρα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι ότι οι τρεις Έλληνες θα περάσουν τις γιορτές στη φυλακή

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις Έλληνες επισκέφθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της 28ης Νοεμβρίου τη γείτονα χώρα προκειμένου να εφοδιάσουν τα οχήματά τους με καύσιμα,, η τιμή των οποίων είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι στην Ελλάδα

Τι αναφέρουν οι τοπικές Αρχές

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου της αστυνομίας της Βόρειας Μακεδονίας, και στα τρία οχήματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 200 φυσίγγια.

Αρχικά, συνελήφθη στις 10.20 το πρωί ο Χ.Σ. καθώς στον έλεγχο που πραγματοποίησαν στο όχημα του μεικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από αστυνομικούς, Frontex και τελωνειακούς εντοπίστηκαν 130 κυνηγετικά φυσίγγια. Οι τοπικές Αρχές, μάλιστα, αναφέρουν ότι τα 130 φυσίγγια ήταν επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα σημεία του οχήματος του 38χρονου. 

Ο 76χρονος Κ.Κ. συνελήφθη μια ώρα μετά, καθώς εντός του οχήματος του βρέθηκαν 24 φυσίγγια, ενώ ο 62χρονος Θ.Π. συνελήφθη στις 4.30 το απόγευμα, καθώς είχε στο αμάξι του 40 φυσίγγια.

Οι Αρχές της Βόρεια Μακεδονίας πραγματοποίησαν τις συλλήψεις για διάπραξη εγκλήματος βάσει του άρθρου 396 του Ποινικού τους Κώδικα και αφορά παράνομη κατασκευή, κατοχή και εμπορία όπλων και εκρηκτικών.

