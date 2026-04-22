search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.04.2026 09:31

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Ηγουμενίτσα

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22.04.2026) στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Καρτερίου.

Το τροχαίο προκλήθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με συνέπεια να εγκλωβιστούν δύο άτομα, οι οδηγοί των οχημάτων.

Η κινητοποίηση μετά το τροχαίο ήταν μεγάλη και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας με πέντε υπαλλήλους, καθώς και όχημα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Άμεσα έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά η ΕΛΑΣ.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους οδηγούς των αυτοκινήτων όπου ένας 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε και η 78χρονη συνοδηγός, σύζυγος του 75χρονου που έχασε τη ζωή του.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3