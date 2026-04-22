Παροχές στους συνταξιούχους με φόντο πλεόνασμα που χτίστηκε σε συνθήκες πίεσης εισοδημάτων

Νέο πακέτο παρεμβάσεων ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση, με βασικούς αποδέκτες τους συνταξιούχους, αξιοποιώντας την υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2025. Τις ανακοινώσεις πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια συγκυρία όπου τα δημοσιονομικά μεγέθη εμφανίζονται σημαντικά ενισχυμένα, χωρίς ωστόσο να αποτυπώνεται στον ίδιο βαθμό η πίεση που συνεχίζουν να δέχονται τα νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος ζωής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναμένεται να ανακοινώσει η Eurostat, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώνεται κοντά στο 4,8%-4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 12,2 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά τον αρχικό στόχο του 3,7% ή 9,1 δισ. ευρώ. Το επιπλέον δημοσιονομικό περιθώριο υπολογίζεται περίπου στα 3 δισ. ευρώ, αν και ο διαθέσιμος χώρος για παρεμβάσεις παραμένει περιορισμένος λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Το ύψος του πλεονάσματος, που προβάλλεται ως ένδειξη ισχυρής δημοσιονομικής πορείας, ξεπερνά σημαντικά τις αρχικές προβλέψεις, σε μια περίοδο όμως κατά την οποία η ενίσχυση των εσόδων φαίνεται να συνδέεται, σε έναν βαθμό, και με την αύξηση των τιμών και τη συνακόλουθη επιβάρυνση της κατανάλωσης. Η παράμετρος αυτή τροφοδοτεί συζητήσεις για το κατά πόσο η υπεραπόδοση αντανακλά αποκλειστικά την πορεία της οικονομίας ή και τις πιέσεις που δέχονται τα πραγματικά εισοδήματα.

Στο σκέλος των μόνιμων παρεμβάσεων, στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση των συνταξιούχων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης από 250 ευρώ στα 300 ευρώ, καθώς και η διεύρυνση των δικαιούχων. Το μέτρο καλύπτει σήμερα περίπου 1,4 εκατ. πολίτες, μεταξύ των οποίων συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με εισοδηματικά κριτήρια, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση ή και η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Η εισφορά αυτή, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει έως και το 14%, αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους συνταξιούχους με υψηλότερα εισοδήματα, διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο της στη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων.

Στα έκτακτα μέτρα περιλαμβάνεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Μάιο, η συνέχιση της στήριξης για την αγορά λιπασμάτων και οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης τύπου fuel pass, καθώς και πιθανή επαναφορά επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος.

Οι ανακοινώσεις αυτές αποτελούν την πρώτη φάση ενός ευρύτερου πακέτου, το οποίο αναμένεται να συμπληρωθεί το επόμενο διάστημα, με ορίζοντα τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και φορολογικές παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου και του εταιρικού συντελεστή, καθώς και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση της επιστροφής ενοικίου πέραν του σημερινού ορίου των 800 ευρώ, μέτρο που αφορά και συνταξιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα.

Την ίδια ώρα, το εύρος του υπερπλεονάσματος φέρνει στο προσκήνιο και τη συζήτηση για τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του. Ορισμένες εκτιμήσεις αποδίδουν μέρος της υπεραπόδοσης στην αυξημένη είσπραξη φόρων λόγω της ακρίβειας, ιδιαίτερα μέσω των έμμεσων φόρων, αλλά και στη συγκράτηση της αγοραστικής δύναμης των εισοδημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το υψηλό αποτέλεσμα αποτυπώνει μεν τη δημοσιονομική επίδοση, καταγράφεται όμως παράλληλα σε μια περίοδο όπου τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής.

Έτσι, ενώ το πακέτο παρεμβάσεων επιχειρεί να κατευθύνει μέρος του δημοσιονομικού χώρου προς τους συνταξιούχους, η συζήτηση για τη σύνθεση και τις συνθήκες δημιουργίας του υπερπλεονάσματος παραμένει ανοιχτή.

