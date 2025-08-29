Ηράκλειο: Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα μετά από πτώση σε σκάλες

Την τελευταία της πνοή άφησε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου μια 76χρονη γυναίκα μετά από ατύχημα που είχε μέσα στο σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Η άτυχη γυναίκα, στην προσπάθειά της να κατέβει τις σκάλες του υπογείου, από το ισόγειο όπου διέμενε, παραπάτησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Αμέσως μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

