search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 13:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 11:23

Ηράκλειο: Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα μετά από πτώση σε σκάλες

29.08.2025 11:23
nosokomeio irakleiou new

Την τελευταία της πνοή άφησε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου μια 76χρονη γυναίκα μετά από ατύχημα που είχε μέσα στο σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Η άτυχη γυναίκα, στην προσπάθειά της να κατέβει τις σκάλες του υπογείου, από το ισόγειο όπου διέμενε, παραπάτησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Αμέσως μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Διαβάστε επίσης

Αλεξανδρούπολη: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα σε παραλία της Μάκρης

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά

Αλόννησος: Ο δήμαρχος πιάστηκε «στα χέρια» με 70χρονο κάτοικο του νησιού – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
college_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μη κρατικά ΑΕΙ: Αυλαία με τρία κολέγια και την Κύπρο

selena_gomez_mexico
LIFESTYLE

Selena Gomez: Στο Μεξικό με τις φιλες της, λίγο πριν τον γάμο

mati new
ΥΓΕΙΑ

Πτερύγιο στο μάτι: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;

RodionShchedrin
ΜΟΥΣΙΚΗ

Rodion Shchedrin: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο διάσημος Ρώσος συνθέτης – «Μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ιδιοφυΐες»

metanastes hpa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις φορέων για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 13:36
college_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μη κρατικά ΑΕΙ: Αυλαία με τρία κολέγια και την Κύπρο

selena_gomez_mexico
LIFESTYLE

Selena Gomez: Στο Μεξικό με τις φιλες της, λίγο πριν τον γάμο

mati new
ΥΓΕΙΑ

Πτερύγιο στο μάτι: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;

1 / 3