ΕΛΛΑΔΑ

29.08.2025 20:38

Προφυλακίστηκε ο δημοτικός υπάλληλος για τις φωτιές στην Παλλήνη – Αρνείται κάθε εμπλοκή

29.08.2025 20:38
sillipsi_ypallilos_pallinis_emprismos2
credit: irafina.gr

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 48χρονος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος για τέσσερις φωτιές στην περιοχή, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ο δημοτικός υπάλληλος φέρεται ενώπιον του Ανακριτή να αρνήθηκε τους εμπρησμούς, ισχυριζόμενος πως οι αρχές έπιασαν «λάθος άνθρωπο».

Όπως φέρεται να είπε:

«Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο. Κλήθηκα να δώσω μια κατάθεση κι εκεί με συνέλαβαν, παρά το γεγονός ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε στην τσάντα μου και στο βανάκι, δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό.

Πουθενά δεν εμφανίζομαι σε βίντεο να βάζω φωτιές . Επειδή είδαν πολλές φορές το βανάκι να περνάει από τις περιοχές, με θεώρησαν ύποπτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάθεση που να με ενοχοποιεί».

Ο 48χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα, καθώς θεωρείται υπαίτιος για τις πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου σε περιοχές της Παλλήνης.

