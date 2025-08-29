Προφυλακίστηκε ο δημοτικός υπάλληλος για τις φωτιές στην Παλλήνη – Αρνείται κάθε εμπλοκή

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 48χρονος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος για τέσσερις φωτιές στην περιοχή, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ο δημοτικός υπάλληλος φέρεται ενώπιον του Ανακριτή να αρνήθηκε τους εμπρησμούς, ισχυριζόμενος πως οι αρχές έπιασαν «λάθος άνθρωπο».

Όπως φέρεται να είπε:

«Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο. Κλήθηκα να δώσω μια κατάθεση κι εκεί με συνέλαβαν, παρά το γεγονός ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε στην τσάντα μου και στο βανάκι, δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό.

Πουθενά δεν εμφανίζομαι σε βίντεο να βάζω φωτιές . Επειδή είδαν πολλές φορές το βανάκι να περνάει από τις περιοχές, με θεώρησαν ύποπτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάθεση που να με ενοχοποιεί».

Ο 48χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα, καθώς θεωρείται υπαίτιος για τις πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου σε περιοχές της Παλλήνης.

Διαβάστε επίσης:

Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Θεσσαλονίκη: Τα γυρίζει η 45χρονη – Αρνείται ότι οδηγούσε, «είναι σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της – Βίντεο με την τρελή πορεία της Porsche

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός 48χρονος άνδρας στην Πλατεία Άθωνος – «Αιφνίδιος ο θάνατός του»







