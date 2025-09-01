search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

01.09.2025

Προφυλακιστέος ο 62χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στην Παιανία

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 62χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Τρίτη, σε παράδρομο της Αττικής Οδού στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας.

Ο κατηγορούμενος έχει καταγραφεί σε βίντεο, την επίμαχη ημέρα, να φθάνει στην περιοχή με ποδήλατο τύπου mountain bike, όπου φαίνεται να βάζει φωτιά με αναπτήρα. Καταγράφηκε επίσης αμέσως μετά, να πετά το σακίδιο που είχε μαζί του σε κάδο απορριμμάτων.

Ο ίδιος ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκε την κακουργηματική κατηγορία για εμπρησμό, ισχυριζόμενος πως μένει κοντά στο σημείο και περνά καθημερινά καθώς πηγαίνει στο σπίτι του γιου του.

«Δεν έχω βάλει εγώ τις φωτιές», φέρεται να υποστήριξε . Όσο για την ρίψη του σακιδίου του στον κάδο, δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι είχε κόψει σύκα και σταφύλια και «φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή».

