Καιρός: Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες μπαίνει ο Σεπτέμβριος – Προσωρινή ανατροπή του σκηνικού την Τετάρτη (videos)

Με καλοκαιρινό καιρό θα ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος στη χώρα μας, με το σκηνικό να αλλάζει προσωρινά την Τετάρτη, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

Η πρόγνωση από τον Γιαννόπουλο

Με καλοκαιρινή διάθεση και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσουν οι επόμενες δέκα ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Ηλιοφάνεια, ασθενείς άνεμοι και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η εβδομάδα ξεκινά με λαμπρό ήλιο σε ολόκληρη τη χώρα και ελάχιστα σύννεφα, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ στα Κύθηρα και τα Δωδεκάνησα, ενώ αλλού δεν ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Το πρωί, η δροσιά είναι αισθητή, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, με τη Φλώρινα να βλέπει το θερμόμετρο κάτω από 10°C. Όσο προχωρά η μέρα, η θερμοκρασία εκτοξεύεται, φτάνοντας τους 34-35°C στα ανατολικά ηπειρωτικά και 30-33°C στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αθήνα, ο καιρός είναι ηλιόλουστος με 34°C και ασθενείς ανέμους, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 30°C με λίγα σύννεφα.

Την Τρίτη, ο αίθριος καιρός συνεχίζεται, με τους βοριάδες να ενισχύονται ελαφρώς στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 5-6 μποφόρ, χωρίς προβλήματα. Την Τετάρτη, το σκηνικό αλλάζει ελαφρώς, καθώς το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και τμήματα της Μακεδονίας. Προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, πρόσκαιρα φαινόμενα ίσως επηρεάσουν την Κεντρική και Βόρεια Μακεδονία, ακόμη και κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια.

Από την Πέμπτη, ο καιρός σταθεροποιείται ξανά, με τη θερμοκρασία να πέφτει ελαφρώς στα ηπειρωτικά, στους 30-31°C. Οι βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν στα 6 μποφόρ, προσδίδοντας δροσιά. Το Σαββατοκύριακο υπόσχεται ιδανικές συνθήκες, με ηλιόλουστο και καλοκαιρινό καιρό. Στην Αθήνα, Τρίτη και Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35-36°C, τοπικά ίσως και 37°C στα θερμότερα ηπειρωτικά τμήματα, για να επανέλθει από την Πέμπτη σε πιο ήπιες τιμές, κοντά στους 31-32°C.

Η πρόγνωση από τον Μαρουσάκη

Με ήπιο καιρό ξεκινά ο Σεπτέμβριος, ωστόσο μια διαταραχή από τα Βαλκάνια θα ανατρέψει προσωρινά το σκηνικό μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Δεν αναμένεται καύσωνας, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς στο εσωτερικό της χώρας. Η υγρασία όμως θα εντείνει την αίσθηση της ζέστης, ενώ από την Τετάρτη κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες.

Όπως επισημαίνει: «Με ήπιο καιρό ξεκινάει η νέα μας εβδομάδα αλλά και ο πρώτος μήνας του Φθινοπώρου στη χώρα μας. Τετάρτη με Παρασκευή θα δούμε και πάλι ασταθείς καιρικές συνθήκες με μπόρες και καταιγίδες, με τα μελτέμια να επιστρέφουν και πάλι με αυξομειώσεις ως προς τις εντάσεις τους και με έμφαση περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, ενώ θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στους 34° με 36°.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, έως 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 35.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τον υδράργυρο στους 34 βαθμούς στο κέντρο. Ισχυρό βορειοδυτικό ρεύμα αναμένεται στην εθνική Αθηνών–Κορίνθου. Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται άνεμοι που θα εξασθενήσουν σταδιακά, με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά και μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμούς.

Την Τρίτη θα επικρατήσει αίθριος καιρός με θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Την Τετάρτη το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, ενώ την Πέμπτη η αστάθεια θα είναι πιο έντονη, επηρεάζοντας κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν με μελτέμια έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για μπάνιο, με τον υδράργυρο κοντά στους 35 βαθμούς».

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (2/9)

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (3/9)

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός όμως από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές κατά τόπους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στην Ήπειρο και την ανατολική Μακεδονία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (4/9)

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (5/9)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

