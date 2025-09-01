Κρήτη: Οι μυστικοί αστυνομικοί και το «κουβάρι» που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

Δύο μυστικοί αστυνομικοί ήταν το «κλειδί» για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, κατά την οποία συνελήφθησαν 48 άτομα, με τους 12 να είναι ήδη έκλειστοι σε φυλακές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Ωστόσο και οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συλλήψεις.

Επιχειρηματίες, στρατιωτικοί, αστυνομικός και κληρικός στα μέλη του κυκλώματος

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και ένας κληρικός. Ειδικότερα, ο αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό προσώπου ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος έγινε από την ΕΛΑΣ μετά από μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 31 Αυγούστου, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Τα δύο αδέλφια με τον αρχηγικό ρόλο και τα beach bar

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να έχουν δύο αδέρφια, παλιοί γνώριμοι των Αρχών, που είναι ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, ενώ έχουν στην κατοχή τους και δύο beach bar καθώς και άλλα καταστήματα.

Παράλληλα κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Πως ξετυλίχθηκε το κουβάρι

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Οι αστυνομικοί από την Αττική που έφτασαν στο νησί ξεκίνησαν άμεσα, υπό άκρα μυστικότητα, τις έρευνες ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών, που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης, και κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.

