search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 14:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 14:34

Κρήτη: Οι μυστικοί αστυνομικοί και το «κουβάρι» που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

01.09.2025 14:34
xeiropedes

Δύο μυστικοί αστυνομικοί ήταν το «κλειδί» για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, κατά την οποία συνελήφθησαν 48 άτομα, με τους 12 να είναι ήδη έκλειστοι σε φυλακές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Ωστόσο και οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συλλήψεις.

Επιχειρηματίες, στρατιωτικοί, αστυνομικός και κληρικός στα μέλη του κυκλώματος

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και ένας κληρικός. Ειδικότερα, ο αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό προσώπου ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος έγινε από την ΕΛΑΣ μετά από μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 31 Αυγούστου, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Τα δύο αδέλφια με τον αρχηγικό ρόλο και τα beach bar

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να έχουν δύο αδέρφια, παλιοί γνώριμοι των Αρχών, που είναι ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, ενώ έχουν στην κατοχή τους και δύο beach bar καθώς και άλλα καταστήματα.

Παράλληλα κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Πως ξετυλίχθηκε το κουβάρι

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Οι αστυνομικοί από την Αττική που έφτασαν στο νησί ξεκίνησαν άμεσα, υπό άκρα μυστικότητα, τις έρευνες ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών, που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης, και κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

Τρόμος για 89χρονη στην Κηφισιά: Την έδεσαν, τη φίμωσαν και της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Πυροβόλησαν και σκότωσαν σκύλο σε αυλή σπιτιού – Αναζητείται ο δράστης

Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οι μυστικοί αστυνομικοί και το «κουβάρι» που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

ZIZEL_IRODIO_BALETO
ΘΕΑΤΡΟ

Ζιζέλ: Το μπαλέτο και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Οδησσού σε μια μεγαλειώδη παράσταση στο Ηρώδειο

ursula-von-der-leyen_0109_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο της – «Προσγειώθηκε με ασφάλεια»

valavani
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η ανάρτηση για την πρώτη επέτειο γάμου με τον Γρηγόρη Μόργκαν – «Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»

eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Αιφνιδιάζει η EBU – Όποιος θέλει αποχωρεί από τον Διαγωνισμό, χωρίς επιπτώσεις, στην περίπτωση που παραμείνει το Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

pier marinakis tsipras doukas
ΚΑΛΧΑΣ

«Κυριάκο δώστα όλα» στη ΔΕΘ των 3 ερωτημάτων, η παραδοχή Μαρινάκη, η δεύτερη ραψωδία του Τσίπρα, η νέα δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και το μήνυμα του Δούκα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 14:34
xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οι μυστικοί αστυνομικοί και το «κουβάρι» που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

ZIZEL_IRODIO_BALETO
ΘΕΑΤΡΟ

Ζιζέλ: Το μπαλέτο και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Οδησσού σε μια μεγαλειώδη παράσταση στο Ηρώδειο

ursula-von-der-leyen_0109_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο της – «Προσγειώθηκε με ασφάλεια»

1 / 3