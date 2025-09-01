Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

Κακή συνήθεια που δεν κόβεται έχει γίνει η επίσκεψη τουριστών στη Σκιάθο σε παραλία δίπλα από το αεροδρόμιο του νησιού.

Τα περιστατικά είναι αμέτρητα. Κάθε χρόνο σημειώνεται και κάποιο συμβάν στο συγκεκριμένο σημείο στη Σκιάθο, όπου τουρίστες πηγαίνουν για να δουν από απόσταση «αναπνοής» την απογείωση και την προσγείωση αεροσκαφών.

Αυτή τη φορά, στο ίδιο σημείο και πάλι, μία ομάδα ανθρώπων είδε τις αποσκευές τους να βγάζουν «φτερά» και να κάνουν «μακροβούτι» μέσα στη θάλασσα. Ο λόγος;

Η πολύ κοντινή απόσταση από τις τουρμπίνες αεροσκάφους της Ryanair που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο.

Βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου, με τον κόσμο να προσπαθεί από κάπου να πιαστεί και να μην πέσει λόγω του μανιώδους αέρα που δημιουργούσε το αεροπλάνο.

Χαρακτηριστικό πλάνο είναι η στιγμή που ένας τουρίστας τρέχει και βουτάει στη θάλασσα για να βγάλει από το νερό την βαλίτσα του, η οποία είχε εκτιναχθεί μέσα στη θαλασσα

Διαβάστε επίσης

Απόλυτος τρόμος για 23χρονη στα Χανιά: Ο σύντροφός της αποπειράθηκε να την πνίξει σε χωράφι και να την χτυπήσει με το αυτοκίνητο

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

Χανιά: Μέχρι και κληρικοί συμμετείχαν στο κύκλωμα που εξαρθώθηκε – Αναμένονται και νέες συλλήψεις