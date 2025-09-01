Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Πυροβόλησαν και σκότωσαν σκύλο σε αυλή σπιτιού – Αναζητείται ο δράστης

Έρευνα διεξάγεται από την αστυνομία, ύστερα από καταγγελία 62χρονου στην Αρναία Χαλκιδικής ότι άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο το σκυλάκι της οικογένειας του, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Όπως κατήγγειλε, ο ίδιος εντόπισε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του το σκυλάκι, ράτσας αγγλικό σέτερ, την περασμένη Δευτέρα (25/8).

«Δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο πέρα από εσάς. Βοηθήστε να μπει ένα τέλος σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Βάλτε ένα λιθαράκι ώστε να τιμωρηθεί ο ένοχος και να μην ξανασυμβεί ποτέ», ανέφερε ανάρτησή που έκανε στο Facebook, ο ιδιοκτήτης του άτυχου ζώου.

«Στο χωριό υπάρχει κάποιος που φτάνει με το όπλο του στην αυλή των συγχωριανών του· ένας δολοφόνος ανάμεσά μας», πρόσθεσε.

Χθες προχώρησε σε καταγγελία κατά αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Αρναίας Χαλκιδικής. Ήδη διορίστηκε κτηνίατρος για να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη.

