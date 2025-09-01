search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 14:31
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

01.09.2025 13:08

Τρόμος για 89χρονη στην Κηφισιά: Την έδεσαν, τη φίμωσαν και της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

01.09.2025 13:08
Στιγμές τρόμου έζησε μια 89χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα ληστείας στο ισόγειο διαμέρισμά της, στην Κηφισιά, το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την καταγγελία στο ΤΔΕΕ Κηφισιάς, ένας άγνωστος άνδρας, πιθανώς Ρομά, μπήκε από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα στο σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας.

Στη συνέχεια την έσπρωξε, την έδεσε με μονωτική ταινία στα χέρια και τα πόδια, τη φίμωσε και της άρπαξε το κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο δράστης στη συνέχεια έψαξε το σπίτι της και της πήρε κοσμήματα αξίας περίπου 50.000 ευρώ και 400 ευρώ σε μετρητά.

Συνεργός του δράστη περίμενε έξω από το σπίτι.

Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

