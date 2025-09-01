Τροχαίο με Porsche: «Έτρεχε με πάνω από 150χλμ/ώρα και εγκατέλειψε το σημείο», λέει ο δικηγόρος του θύματος για την 45χρονη

Οι ισχυρισμοί της 45χρονης δεν αντέχουν στην κοινή λογική, καθώς όσα ισχυρίζεται απέχουν από τα πραγματικά γεγονότα, δήλωσε ο συνήγορος της οικογένειας της 26χρονης οδηγού που τα ξημερώματα της Παρασκευής έπεσε θύμα τροχαίου, όταν η μαύρη Porsche που οδηγούσε η 45χρονη καρφώθηκε στο δικό της όχημα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά εκείνη και ο φίλος της που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού



Με αφορμή όσα υποστηρίζει η 45χρονη κατηγορούμενη, ότι δηλαδή δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι του πολυτελούς αυτοκινήτου, ότι δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα αλλά και ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, ο συνήγορος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 26χρονης, Παναγιώτης Βρεττός, επισημαίνει μιλώντας στο protothema.gr, ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν από την έρευνα των Αρχών.

«Ο κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα υπεράσπισης και να πει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με την κοινή λογική. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτά που λέγονται υπερασπιστικά δεν αντέχουν στην κοινή λογική», σχολιάζει ο κ. Βρεττός. «Είναι γεγονός ότι έφυγε και εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου ατυχήματος. Από την εμπειρία μας, ο οδηγός που έχει καταναλώσει αλκοόλ και ξέρει ότι θα του γίνει έλεγχος επιλέγει να φύγει από το σημείο. Κακώς, καθώς υποχρέωση κάθε οδηγού είναι να παραμείνει εκεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία, αλλιώς πρόκειται για ποινικό αδίκημα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η κυρία επέλεξε να φύγει καθώς ήξερε ότι, αν έφτανε η αστυνομία στο σημείο, από τις πρώτες ενέργειες που θα έκαναν οι αστυνομικοί θα ήταν να την ελέγξουν για αλκοόλ», τονίζει.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορούμενης υποστηρίζουν ότι οι αιματολογικές της εξετάσεις έδειξαν πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι στην αλκομέτρηση με αέρα το αποτέλεσμα ήταν 0,08, ωστόσο, ο κ. Βρεττός επισημαίνει ότι το κρίσιμο για την αξιοπιστία της μέτρησης είναι ο χρόνος του ατυχήματος. «Δηλαδή, κάθε ώρα μεταβολίζεται και φεύγει από τον οργανισμό ποσότητα οινοπνεύματος. Στον δειγματοληπτικό έλεγχο της Τροχαίας, όταν γινόταν αλκοολομέτρηση μετά την πάροδο κάποιου χρόνου, προσθέτανε κάθε ώρα το 0,18. Αυτό σημαίνει ότι αν η μέτρηση έγινε μετά από 6 ώρες, αυτόματα συνάγεται ότι το αποτέλεσμα είναι πάνω από μία μονάδα, δηλαδή τετραπλάσιο από το 0,25», αναφέρει.



Σχετικά με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν η 45χρονη με την Porsche, όταν προσέκρουσε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 26χρονη, ο κ. Βρεττός τονίζει ότι «είναι εμφανές πως ήταν σημαντική. Είναι σαφέστατο και προφανέστατο ότι ήταν πολύ μεγάλη η ταχύτητα, πάνω από 150 χλμ./ώρα. Το όριο στον συγκεκριμένο δρόμο είναι 90 χλμ./ώρα και άρα η ταχύτητά της το υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 60 χλμ./ώρα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πάνω από 180 χλμ./ώρα. Όλα αυτά θα προκύψουν από την προανάκριση της αστυνομίας».

Στη ΜΕΘ η 26χρονη – Με σοβαρά τραύματα κια ο συνοδηγός

Εν τω μεταξύ, η 26χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο έπεσε πάνω η 45χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Πέρα από τα πολλά κατάγματα που φέρει και τη βλάβη στα πνευμόνια, η νεαρή γυναίκα παρουσίασε μια διαφορετική εξέλιξη, καθώς ενώ πήγαινε καλύτερα η κατάσταση της υγείας της, είχε πέσει ο αιματοκρίτης της.



Όσον αφορά τον 28χρονο συνοδηγό του οχήματος, επίσης εξακολουθεί να νοσηλεύεται, καθώς φέρει κατάγματα στους σπονδύλους, ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση από την 26χρονη φίλη του.



Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή η 45χρονη οδηγός της μαύρης Porsche. Σε βάρος της ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια κατ’ εξακολούθηση, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.



Η τελευταία κατηγορία προέκυψε καθώς η ίδια ανέφερε ότι είχε πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι, το οποίο στη συνέχεια υποστήριξε ότι της το έδωσαν στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε μετά το ατύχημα.



Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 3η ειδική ανακρίτρια, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.



Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη εντοπίστηκε την Παρασκευή, περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα, στο σπίτι της και προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου ομολόγησε ότι οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσής του με δεύτερο αυτοκίνητο, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα τα δύο άτομα.



Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι μία φίλη της τη μετέφερε στο νοσοκομείο και αργότερα ειδοποίησε την Τροχαία, χωρίς όμως να αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα.

