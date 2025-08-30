search
ΕΛΛΑΔΑ

30.08.2025 22:25

Τροχαίο με πόρσε: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου», λέει η 45χρονη οδηγός – Ισχυρίζεται πως υπέστη απώλεια μνήμης

30.08.2025 22:25
porsche-new

Η 45χρονη οδηγός της Porsche, που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, υποστηρίζει ότι το μόνο που θυμάται πριν από τη σύγκρουση είναι η στιγμή που έσκυψε να ανοίξει το κλιματιστικό του οχήματος.

Όπως ισχυρίζεται, στη συνέχεια υπέστη μερική απώλεια μνήμης.

«Πήγαινα προς το σπίτι μου, έσκυψα να ανοίξω το αιρκοντίσιον. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα, παρά μόνο αίματα στο πρόσωπό μου και πόνο όταν βρέθηκα στο νοσοκομείο.

Εκεί έμαθα πως με μετέφερε φίλη μου και τότε πληροφορήθηκα ότι συγκρούστηκα με άλλο αυτοκίνητο», ανέφερε η ίδια.

Η 45χρονη κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια κατ’ εξακολούθηση και εγκατάλειψη θυμάτων τροχαίου.

Παρά το ότι εγκατέλειψε τον τόπο της σύγκρουσης και συνελήφθη επτά ώρες αργότερα, υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και αρνείται ότι άφησε αβοήθητους τους τραυματίες.

Από το όχημα που χτύπησε η Porsche απεγκλωβίστηκαν δύο νέοι, μία 26χρονη που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με τραύμα στους πνεύμονες και ένας 28χρονος με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη.

Η 45χρονη, που παραμένει υπό κράτηση, θα απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον των δικαστικών αρχών.

