Γρεβενά: Φωτιά στην περιοχή Σύδενδρο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Λόγω της πυρκαγιάς οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τέσσερις διαφορετικές εστίες που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

