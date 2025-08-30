search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 21:22
ΕΛΛΑΔΑ

30.08.2025 20:07

Κέρκυρα: Στο έλεος της κακοκαιρίας το νησί – Πλημμύρισαν δρόμοι, χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές (Video)

30.08.2025 20:07
Οι καταιγίδες που «χτυπούν» την Κέρκυρα, από νωρίς το απόγευμα έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού.

Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν τη σκηνή όπου απόψε θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Γρεβενά: Φωτιά στην περιοχή Σύδενδρο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Πρώτος πρύτανης ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα ο Οδυσσέας Ζώρας – Έχει διατελέσει στέλεχος του υπουργείου Παιδείας

Βόλος: Νεκρός 17χρονος μετά από σοβαρό τραυματισμό σε πάρκο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αντίσταση Μητσοτάκη στα αιτήματα για ανασχηματισμό

LIFESTYLE

Συναυλία με Βίσση, Ρέμο και Μάστορα στα Ιωάννινα: Μπουρίνι παρέσυρε τη σκηνή – Ακυρώθηκε το live

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εurobasket 2025: 2 στα 2 με περίπατο για την Εθνική – Διέλυσε με 96-69 την Κύπρο

ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στο έλεος της κακοκαιρίας το νησί – Πλημμύρισαν δρόμοι, χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Να εφαρμοστεί θεσμικά το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά»

