«Σαρώνει» την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία: Ξεριζωμένα δέντρα και φωτιές – Έφυγαν μέχρι και κάγκελα από μπαλκόνι (Videos)

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο κακοκαιρίας, με ισχυρούς ανέμους να πλήττουν την περιοχή ενώ αναμένονται μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις από το απόγευμα του Σαββάτου 30 Σεπτεμβρίου.

H Κοζάνη και τα Γιάννενα είναι οι δύο πόλεις να αντιμετωπίζουν τα πρώτα προβλήματα.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, από τον αέρα, ξεριζώθηκαν ακόμα και κάγκελα από μπαλκόνι, ενώ ξεκόλλησε και μέρος της στέγης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα φαινόμενα πλήττουν από το απόγευμα του Σαββάτου την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, της Εορδαίας και της Καστοριάς και συνολικά την Δυτική Μακεδονία.

Νωρίτερα, από τους ισχυρούς ανέμους, είχε ξεσπάσει φωτιά από δέντρο που έπεσε σε καλώδια ηλεκτροδότησης στην Κοζάνη, ενώ νέες εστίες ξέσπασαν και από κεραυνούς.

Εξάλλου, στα Γιάννενα, ματαιώθηκε συναυλία καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν τη σκηνή συναυλίας πριν την έναρξή της, την ώρα που οι τεχνικοί έφτιαχναν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Προβλήματα αντιμετωπίζει και η Κέρκυρα από τις καταιγίδες. Λόγω της βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

