search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 01:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 00:02

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

02.09.2025 00:02
thessaloniki

Κινητικότητα καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, με μεγάλο αριθμό στρατιωτικών οχημάτων να κινούνται σε φάλαγγα.

Το βίντεο έχει ανεβάσει η σελίδα Meteo Hellas.

Όπως αναφέρει, «Κίνηση στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη. Στρατιωτικές φάλαγγες οχημάτων κινούνται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Οι εικόνες καταγράφονται και κυκλοφορούν ήδη στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την παρουσία τους στην πόλη».

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα, theopinion.gr, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε εφαρμογή καθώς μεγάλα στρατιωτικά οχήματα έφτασαν από τη δυτική στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Το βράδυ της Δευτέρας τα οχήματα του στρατού πέρασαν από Λαγκαδά, Εγνατία, Καραμανλή και θα φτάσουν μέχρι Θέρμη.

Τροχονόμοι υπάρχουν σε όλα τα σημεία.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νέα Τρίγλια

Χαλκιδική: 46χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι

Κύκλωμα στην Κρήτη: «Άλλη μια ψεύτικη εγκληματική οργάνωση» φώναξαν οι συλληφθέντες έξω από τον Εισαγγελέα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MADOURO
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο υπόσχεται να ανακηρύξει τη Βενεζουέλα ως «ένοπλη δημοκρατία» εάν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική επιτεθούν

russia drills
ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενόψει στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στο Σικάγο μετά τις απειλές Τραμπ για ανάπτυξη Εθνοφρουράς και της ICE (Video)

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

ethniki odos 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 00:55
MADOURO
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο υπόσχεται να ανακηρύξει τη Βενεζουέλα ως «ένοπλη δημοκρατία» εάν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική επιτεθούν

russia drills
ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενόψει στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στο Σικάγο μετά τις απειλές Τραμπ για ανάπτυξη Εθνοφρουράς και της ICE (Video)

1 / 3