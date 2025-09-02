Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

Κινητικότητα καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, με μεγάλο αριθμό στρατιωτικών οχημάτων να κινούνται σε φάλαγγα.

Το βίντεο έχει ανεβάσει η σελίδα Meteo Hellas.

Όπως αναφέρει, «Κίνηση στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη. Στρατιωτικές φάλαγγες οχημάτων κινούνται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Οι εικόνες καταγράφονται και κυκλοφορούν ήδη στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την παρουσία τους στην πόλη».

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα, theopinion.gr, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε εφαρμογή καθώς μεγάλα στρατιωτικά οχήματα έφτασαν από τη δυτική στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Το βράδυ της Δευτέρας τα οχήματα του στρατού πέρασαν από Λαγκαδά, Εγνατία, Καραμανλή και θα φτάσουν μέχρι Θέρμη.

Τροχονόμοι υπάρχουν σε όλα τα σημεία.

