Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος μοτοσικλετιστής – Η μηχανή του συγκρούστηκε με IX

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 21χρονο άνδρα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9 στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 2:00 στον δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών, στο ύψος του εργοστασίου «Παλίρροια», στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με το evima.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο άτυχος 21χρονος και άλλο ένα άτομο 35 ετών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα.

Ο 35χρονος συνεπιβάτης της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Χαλκίδας.

