ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ στα Ψαχνά (photos)

troxaio_evia_new

Ακόμα πιο βαρύς έγινε ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή των Ψαχνών Ευβοίας, κοντά στο εργοστάσιο Παλίρροια, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Μετά τον 21χρονο οδηγό που σκοτώθηκε ακαριαία, τη μάχη για τη ζωή έχασε και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που ενεπλάκη σε τροχαίο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με το eviaonline, ο 35χρονος συνεπιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου έχει ελαφρύτερα τραύματα και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου:

