ΕΚΑΒ: Έκκληση για αίμα για διασώστη που δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο

Έκκληση για αίμα απευθύνουν συνάδελφοι του 47χρονου διασώστη του ΕΚΑΒ, που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Καλλιθέα.

Ο 47χρονος Δημήτρης Μητρόπουλος δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση από τη Δευτέρα.

«Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη για να στηρίξουμε τον Δημήτρη στη μάχη που δίνει» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του σωματείου.

Όσοι μπορούν, παρακαλούνται να προσέλθουν:

• Στο Νοσοκομείο Νίκαιας (όπου εφημερεύει).

• Από σήμερα το πρωί σε όλες τις αιμοδοσίες νοσοκομείων στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας το όνομά του.

Σημειώνεται πως το τροχαίο σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο διασώστης συγκρούστηκε με όχημα που έφερε τουρκικές πινακίδες.

Ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.

Ο διασώστης επέστρεφε από περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ στα Ψαχνά (photos)

Xρυσοχοϊδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προχωρούν δεσμεύσεις περιουσιών – Η υπόθεση μας πλήγωσε»

Κόρινθος: Θρίλερ με τον νεκρό 22χρονο από τραύμα με μαχαίρι στον λαιμό – «Τον έφαγαν» φώναζε ο αδελφός του στο νοσοκομείο (video)