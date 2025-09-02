Ταβέρνα Αξιώτισσα: Προχωρά σε νομικές κινήσεις για τις συκοφαντίες – Στο «στόχαστρο» υπουργοί και η καθηγήτρια με την ακραία ανάρτηση

Από τα λόγια στα… έργα περνούν οι άνθρωποι της ταβέρνας «Αξιώτισσα» στη Νάξο, η οποία έχει γίνει στόχος χυδαίων επιθέσεων, αλλά και απειλών ακόμα και από υπουργούς, οι οποίοι ζήτησαν την παρέμβαση εισαγγελέα, μετά το επεισόδιο με τους Βρετανούς Εβραίους, οι οποίοι προκάλεσαν με τη συμπεριφορά τους τόσο τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους της ταβέρνας, όσο και τους υπόλοιπους πελάτες.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του ο γνωστός δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης ανακοίνωσε ότι ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση των ιδιοκτητών της ταβέρνας, «απέναντι στην γνωστή εναντίον τους εκστρατεία συκοφαντιών, απειλών, ύβρεων, ρατσιστικών προκλήσεων, ταύτισης με ναζί και αντισημίτες και με χρήση ακόμα και ομολογημένα παραποιημένων εικόνων του καταστήματός τους».

Ο δικηγόρος σημειώνει ότι «αποδέχομαι την ανάθεση αυτή ως μια τιμητική συμβολή στην υπεράσπιση της κοινωνικής και πολιτικής αξιοπρέπειας αγωνιζομένων ανθρώπων που δεν έχουν βλάψει η προσβάλει κανέναν και που η ποιότητα όσων προσφέρουν περιποιεί τιμή στη Νάξο και όχι μόνο εδώ και δεκαετίες. Και θα την πραγματοποιήσω με τη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, που θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών και την θέση των υπαιτίων και όσων φορέων και προσώπων τους παρέχουν δημοσιότητα, στήριξη και αίσθηση ασυλίας προ των αστικών, ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών τους ευθυνών».

Εξηγεί δε ότι αρχικά θα απευθυνθούν στην καθηγήτρια με την απαράδεκτη ανάρτηση, αλλά και στους υπουργούς που ζήτησαν διώξεις με τον αντιρατσιστικό νόμο, τονίζοντας ότι «χρέος όσων συναισθάνονται την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις είναι να σταθούν αποφασιστικά δίπλα στην «Αξιώτισσα» για να απομονώσουν τους συκοφάντες».

Αναλυτικά, ο Κ. Παπαδάκης ανέφερε:

Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας «Αξιώτισσα» στη Νάξο μου ανέθεσαν σήμερα τη νομική τους εκπροσώπηση απέναντι στην γνωστή εναντίον τους εκστρατεία συκοφαντιών, απειλών, ύβρεων, ρατσιστικών προκλήσεων, ταύτισης με ναζί και αντισημίτες και με χρήση ακόμα και ομολογημένα παραποιημένων εικόνων του καταστήματός τους. Η εκστρατεία αυτή κορυφώθηκε χθες με την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος καλεί τη δικαιοσύνη να παρέμβει εναντίον τους για…παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου. Δεν είναι η μοναδική δήλωση Υπουργού προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αποδέχομαι την ανάθεση αυτή ως μια τιμητική συμβολή στην υπεράσπιση της κοινωνικής και πολιτικής αξιοπρέπειας αγωνιζομένων ανθρώπων που δεν έχουν βλάψει η προσβάλει κανέναν και που η ποιότητα όσων προσφέρουν περιποιεί τιμή στη Νάξο και όχι μόνο εδώ και δεκαετίες. Και θα την πραγματοποιήσω με τη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, που θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών και την θέση των υπαιτίων και όσων φορέων και προσώπων τους παρέχουν δημοσιότητα, στήριξη και αίσθηση ασυλίας προ των αστικών, ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών τους ευθυνών.

Ενεργώντας στα πλαίσια της παραπάνω εντολής:

Δεν θα εναντιωθούμε νομικά στις κριτικές που κρίνουμε καλόπιστες ακόμα και αν διαφωνούμε στο περιεχόμενό τους, εφόσον δεν στηρίζονται σε ψέματα.

Δεν θα ασχοληθούμε ακόμα με τον υπόκοσμο του διαδικτύου, εκείνους όλους που με ψεύτικές αρνητικές αξιολογήσεις, απειλές, ύβρεις και συκοφαντίες εξαπολύουν επιθέσεις από ψευδώνυμα προφίλ με τον ανοχή των παρόχων. Το γνωρίζουν ότι η ταυτοποίηση και δίωξή τους είναι δυσχερής και χρονοβόρα και για αυτό δρούν εκ του ασφαλούς. Αλλά όχι για πολύ.

Προς το παρόν απευθυνόμαστε στην κ. Βάνα Νικολαΐδου – Κυριανίδου και την προσκαλούμε να κατεβάσει το συντομότερο τόσο η ίδια και όσοι την έχουν αναπαράγει την καθ ομολογίαν της μονταρισμένη (=ψευδή) φωτογραφία που εικονίζει την ταβέρνα «Αξιώτισσα» σε κτίριο άσχετο με εκείνο που λειτουργεί, στην πρόσοψη του οποίου εικονίζεται ένας αγκυλωτός σταυρός και η λέξη ναζί. Η πρόσκληση απευθύνεται και σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές πλατφόρμες του διαδικτύου που αναρτούν και δημοσιεύουν αυτή τη φωτογραφία. Πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου, που τελείται από την ίδια, ενώ η απόδοση της ιδιότητας του ναζιστή και μάλιστα εν γνώσει του ψεύδους αποτελεί βαρύτατη προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που αγωνίζονται χρόνια ενάντια σε κάθε μορφή φασιστικής βίας. Ακόμα, καταστήματα με αγκυλωτούς σταυρούς δεν επέτρεψε ο ελληνικός λαός πουθενά μετά το 1944. Και η διαφήμιση των ναζιστικών συμβόλων από την παραπάνω ανάρτηση στο βωμό της εμπάθειάς της προκαλεί την ιστορία του και παρέχει προβολή στους νοσταλγούς των ναζί σε μια περίοδο που και η ναζιστική βία δεν παραιτείται από προσπάθειες επανεμφάνισης στην ελληνική κοινωνία και η δίκη της Χρυσής Αυγής στον δεύτερο βαθμό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Απευθυνόμαστε και στους Υπουργούς και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που όχι για πρώτη φορά παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη για να ζητήσουν τη δίωξη με τον αντιρατσιστικό νόμο, όπως είχαν κάνει προ μηνός με τους διαδηλωτές της Ρόδου. Πρόκειται για παρεμβάσεις ανεπίτρεπτες από πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα άλλου φορέα συνταγματικά διακριτής εξουσίας και συνιστούν οι ίδιες τέλεση παράβασης καθήκοντος, άσχετα αν για τη δίωξή τους απαιτείται όπως είναι γνωστό η διαδικασία του άρθρου 86 Σ που εξαρτάται από τη δική τους πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται προφανώς και για άτυπες παρεμβάσεις και εκπομπές μηνυμάτων στη διοίκηση. Αλλά ο εκφοβισμός που επιχειρούν δεν θα περάσει.

Πέραν αυτού η δικαιοσύνη δεν έχει ανάγκη τις υποδείξεις τους για «να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων» και σύντομα θα κληθεί να πάρει θέση για όλα τα παραπάνω μετά από δικά μας αιτήματα. Και όσοι την προκαλούν θα την αντιμετωπίσουν.

Χρέος όσων συναισθάνονται την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις είναι να σταθούν αποφασιστικά δίπλα στην «Αξιώτισσα» για να απομονώσουν τους συκοφάντες. Οι δικηγόροι του αγώνα θα είμαστε στην πρώτη γραμμή.

Διαβάστε επίσης

Xρυσοχοϊδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προχωρούν δεσμεύσεις περιουσιών – Η υπόθεση μας πλήγωσε»

Κόρινθος: Θρίλερ με τον νεκρό 22χρονο από τραύμα με μαχαίρι στον λαιμό – «Τον έφαγαν» φώναζε ο αδελφός του στο νοσοκομείο (video)

Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος μοτοσικλετιστής – Η μηχανή του συγκρούστηκε με IX