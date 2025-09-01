search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

01.09.2025 14:59

Μαρινάκης για το περιστατικό στην Αξιώτισσα: Η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

01.09.2025 14:59
pavlos_marinakis_new

Στο περιστατικό στην ταβέρνα της Νάξου αναφέρθηκε, ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της.

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το αν ισχύει ακόμη ο αντιρατσιστικός νόμος, καθώς και για το γεγονός ότι δεν υπήρξε παρέμβαση της δικαιοσύνης, στο σημερινό briefing.

«Προφανώς ισχύει ο νόμος και εφόσον αυτή η συμπεριφορά εμπίπτει σε διάταξη του αντιρατσιστικού νόμου, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Εφόσον οπουδήποτε στη χώρα για οποιοδήποτε λόγο, η δικαιοσύνη οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ευτυχώς, στη χώρα μας από το 2019 δεν λειτουργούν παραυπουργεία δικαιοσύνης», απάντησε.

Όπως είπε ακόμη, είναι ανατριχιαστικό στην Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας και της φιλοξενίας, να εκδιώκονται άνθρωποι λόγω του θρησκεύματός τους.

Συμπλήρωσε επίσης ότι «είναι άλλο να ζητάς κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων και άλλο επειδή αντιδράς σε κάτι που κάνει ένα κράτος να θέλεις να τιμωρήσεις κάποιον λόγω του θρησκεύματός του. Θυμάστε ποιοι το έκαναν στο παρελθόν και τι εκπροσωπούσαν. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα και δεν μπορώ να το πιστέψω και πάλι. Η δικαιοσύνη έπρεπε να προχωρήσει χθες εάν εμπίπτει σε ποινικό αδίκημα. Ας συνέλθουμε λίγο. Κανείς δεν θέλει να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Τις σημαίες κάποιων δεν τις έχω δει για την Ουκρανία».

Τέλος, πρόσθεσε ότι αν ο ιδιοκτήτης εκτίμησε ότι διαπράχθηκε αδίκημα από τον πελάτη, έπρεπε να καλέσει την αστυνομία.

1 / 3