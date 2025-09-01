search
Ο Άδωνις εκθειάζει Τσίπρα για να τον…. επικρίνει – Ήταν για Champions League, κατέληξε στην Άνω Ραχούλα

Τις έντονες φήμες για επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα στην εγχώρια πολιτική σκηνή σχολίασε το πρωί της Δευτέρας (1/9) ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action 24, χαρακτήρισε αρχικά τον πρώην πρωθυπουργό ως το «μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας με διαφορά» με προδιαγραφές… Champions League, που όμως κατέληξε να κάνει καριέρα στην… Άνω Ραχούλα.

«Ξέρετε, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος του κ. Τσίπρα και έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας σχεδόν από την αρχή που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό, από το 2006 που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας με διαφορά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα», ανέφερε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει με τον Συνασπισμό που έπαιρνε 3% και πήρε 12% στην Αθήνα στην πρώτη του επαφή με την κάλπη αν και παγκοσμίως άγνωστος, σημαίνει ο άνθρωπος είχε τρομερό πολιτικό ταλέντο», πρόσθεσε.

«Ένα τρομερό πολιτικό ταλέντο το οποίο το σπατάλησε όπως καμιά φορά αθλητές που ενώ θα μπορούσαν να φτάσουν NBA και Champions League, αλλά φτάνουν έως την Άνω Ραχούλα. Για ποιον λόγο; Διότι δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του. Δεν εξελίχθηκε, παραμένει ίδιος. Παραμένει όμως και ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Εγώ αν το αποφασίσει να κάνει κόμμα, θα τον καλωσορίσω στην αρένα με μεγάλη χαρά», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

