Τροχαίο με Porsche: «Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός

Το ότι «έπαθε αμνησία» και ότι «δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ», δήλωσε η 45χρονη οδηγός της Porsche που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο τραυματίστηκαν δύο άτομα 26 και 28 χρόνων.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Power Talk» του ΣΚΑΪ, η 45χρονη οδηγός της Porsche ανέφερε: «Δεν έχω κάνει κάτι, δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είμαι σοκαρισμένη. Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Βασικά, έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, υπάρχουν και χαρτιά, στο οποίο πήγα και δέχθηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδα τώρα και η κυρία εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα κ.λπ.. Είμαι πάρα πολύ συντετριμμένη με αυτό που έγινε, με το γεγονός».

Ακόμα, η ίδια πρόσθεσε: «Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο. Αυτό έχω να δηλώσω. Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό στο αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε… Έφυγα από την προσοχή του δρόμου και έφυγα εκτός δρόμου».

Ερωτηθείσα για το αν είχε καταναλώσει αλκοόλ εκείνη τη νύχτα, η 45χρονη οδηγός της Porsche απάντησε: «Δεν είχα καταναλώσει, είναι μηδενικές, έχουν βγει οι αιματολογικές. Είμαι σοκαρισμένη ειλικρινά, περίμενα σήμερα να πάω… Έχω δύο παιδάκια ανήλικα. Είμαι σοκαρισμένη». Η ίδια διέψευσε ότι είχε πάρει ηρεμιστικό χάπι, λέγοντας: «Δεν είχα καταναλώσει τίποτα. Μου παρείχαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ, ενώ πήγα αιμόφυρτη».

Τρύφωνας Σαμαράς: «Μου είπαν να σβήσω τα Instagram stories μετά το ατύχημα»

Στην τηλεοπτική εκπομπή βρέθηκε και ο γνωστός κομμωτής, Τρύφωνας Σαμαράς, ο οποίος ήταν, το βράδυ της Πέμπτης (28/8), σε κοινή παρέα με τη 45χρονη οδηγό της Porsche.

«Γνώρισα την κυρία εκείνη την ημέρα», δήλωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς και πρόσθεσε: «Πήγα για να κάνω δουλειά μαζί της, δεν είχαμε επικοινωνία αμέσως. Μετά, όμως, τη συμπάθησα, περνούσαμε πολύ ωραία, ήταν πολύ χαρούμενη. Δεν παρατηρούσα πόσα ποτά μπορεί να είχε πιει ο καθένας, γιατί δεν την ήξερα κιόλας. Δεν ήταν η κολλητή μου φίλη για να ξέρω αν πίνει».

Ακόμα, ο Τρύφωνας Σαμαράς τόνισε: «Όταν φτάσαμε εμείς, αυτές ήταν ήδη εκεί. Ήταν τέσσερις κοπέλες. Μου είπαν να πάω μαζί τους σε άλλο μαγαζί. Οδήγησε η φίλη μου. Η 45χρονη κάθισε πίσω από εμένα, γιατί θα είχε πιει ένα-δύο ποτάκια και κάθισε πίσω. Μας έφεραν και μία σαμπάνια στο πρώτο μαγαζί. Στο δεύτερο μαγαζί, ήταν μια χαρά, δεν έδειχνε να ήταν σαν μεθυσμένη [σ.σ. η 45χρονη οδηγός της Porsche]».

Έπειτα, ο γνωστός κομμωτής δήλωσε: «Μου είπαν: “Δεν τα σβήνεις καλύτερα [σ.σ. τα Instagram Stories];”. Μου το είπε η φίλη της κυρίας. Μου το είπε το πρωί, στις 07:00, αλλά εγώ κοιμόμουν. Δεν υπήρχε κάτι κακό. Ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο, τραγουδούσαμε, περνούσαμε πολύ ωραία. Εγώ, πάντως, δεν πίνω».

Η αποκαλυπτική μαρτυρία επιβαινόντων αυτοκινήτου πίσω από την Porsche

Εν τω μεταξύ, όπως αποκαλύφθηκε υπήρχε και τρίτο αυτοκίνητο πίσω από την μαύρη Porsche που ευθύνεται για το σοβαρό τροχαίο.



Σύμφωνα με μαρτυρία, την οποία εξασφάλισε η εκπομπή Power Talk, υπήρχε και τρίτο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο τροχαίο.



Αναλυτικότερα, ένα ζευγάρι οδηγών – ένας άνδρας και μία γυναίκα – που επέβαιναν σε ένα όχημα ακριβώς πίσω από τη μαύρη Porsche, αναφέρει ότι το όχημα της 45χρονης τους προσπέρασε, καθώς κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Μάλιστα, όπως ανέφερε το ζευγάρι, η Porsche βρισκόταν δίπλα σε ένα άλλο ΙΧ, το οποίο οδηγούσε γυναίκα και σύμφωνα με τους ίδιους «έμοιαζε σαν να έκαναν κόντρες».

«Μετά το τροχαίο η οδηγός της Πόρσε επιβιβάστηκε στο τρίτο αυτοκίνητο», φέρεται να είπε ζευγάρι στις αρχές.

