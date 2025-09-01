Μέγαρα: Φορτηγό ανατράπηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες – Σώος ο οδηγός, κλειστή η Αθηνών – Κορίνθου

Κλειστή είναι η εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου στο 43ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Μεγάρων, λόγω τροχαίου με ανατροπή φορτηγού.

Το φορτηγό, μετά την ανατροπή του, τυλίχθηκε στις φλόγες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα.



Λόγω του ατυχήματος, πραγματοποιούνται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, ενώ η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο πραγματοποιείται από τον κόμβο της Πάχης μέσω της .Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

