01.09.2025 20:15

Μέγαρα: Φορτηγό ανατράπηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες – Σώος ο οδηγός, κλειστή η Αθηνών – Κορίνθου

01.09.2025 20:15
megara troxaio 7765- new

Κλειστή είναι η εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου στο 43ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Μεγάρων, λόγω τροχαίου με ανατροπή φορτηγού.

Το φορτηγό, μετά την ανατροπή του, τυλίχθηκε στις φλόγες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα.

Λόγω του ατυχήματος, πραγματοποιούνται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, ενώ η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο πραγματοποιείται από τον κόμβο της Πάχης μέσω της .Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

