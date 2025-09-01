Άνω Λιόσια: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στην Αττική οδό – Κλειστές 3 λωρίδες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αττική οδό στο ύψος των Άνω Λιοσίων.

Το τροχαίο έγινε, κοντά στην έξοδο για Άνω Λιόσια, με 2 λωρίδες της Αττικής οδού, η μεσαία και η αριστερή στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και η αριστερή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, να είναι κλειστές προκειμένου να απομακρυνθεί το φορτηγό και το αυτοκίνητο.

Στο σημείο επικρατεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής οδού αναμένονται καθυστερήσεις.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

Χανιά: Μέχρι και κληρικοί συμμετείχαν στο κύκλωμα που εξαρθώθηκε – Αναμένονται και νέες συλλήψεις

Έσβησε η φωτιά στο Μουσικό Σχολείο της Παλλήνης, δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές