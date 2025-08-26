search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 22:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 20:53

Περιστατικό οπαδικής βίας στην Καλαμαριά: Επίθεση και ξυλοδαρμός 16χρονου από ομάδα νεαρών

26.08.2025 20:53
astinomia-new

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα (25/8), σε μία επίθεση που φαίνεται πως έχει οπαδικά κίνητρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, περισσότερα από 10 δίκυκλα επέστρεφαν από το αεροδρόμιο όπου υποδέχτηκαν νέο παίκτη επίσης γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Είδαν τον 16χρονο και σταμάτησαν όλοι μαζί και του επιτέθηκαν για να του πάρουν τη μπλούζα της ομάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι του έβγαλαν τη μπλούζα, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν.

Ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους βίντεο από τη συμπλοκή και σκοπός τους είναι να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Διαβάστε επίσης:

Αγρίνιο: Σε σοκ η κοινωνία από την αυτοκτονία της 45χρονης – Το σημείωμα και η άκαρπη προσπάθεια να αποτραπεί το μοιραίο

Συναγερμός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Διαρροή φυσικού αερίου σε πάρκινγκ του αεροδρομίου

Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από το πλοίο (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
harvard
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά διακανονισμό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από το Χάρβαρντ

sillipsi_ypallilos_pallinis_emprismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Άφηνε παιδιά ΑΜΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης και μετά έβαζε φωτιές o υπάλληλος του Δήμου – Κατηγορείται για 4 εμπρησμούς

pafilis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο Θανάσης Παφίλης

macron-34
ΚΟΣΜΟΣ

O Μακρόν αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης – Δημοσκόπηση κόλαφος: 7 στους 10 θέλουν να πέσει η κυβέρνηση

karalis-douplantis-456
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθέωσε Καραλή ο Ντουπλάντις: «Αυτός o τύπος κάνει τρελά άλματα» – Δεν αποκλείει παγκόσμιο ρεκόρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 21:58
harvard
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά διακανονισμό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από το Χάρβαρντ

sillipsi_ypallilos_pallinis_emprismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Άφηνε παιδιά ΑΜΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης και μετά έβαζε φωτιές o υπάλληλος του Δήμου – Κατηγορείται για 4 εμπρησμούς

pafilis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο Θανάσης Παφίλης

1 / 3