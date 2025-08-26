Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα (25/8), σε μία επίθεση που φαίνεται πως έχει οπαδικά κίνητρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, περισσότερα από 10 δίκυκλα επέστρεφαν από το αεροδρόμιο όπου υποδέχτηκαν νέο παίκτη επίσης γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Είδαν τον 16χρονο και σταμάτησαν όλοι μαζί και του επιτέθηκαν για να του πάρουν τη μπλούζα της ομάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι του έβγαλαν τη μπλούζα, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν.

Ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους βίντεο από τη συμπλοκή και σκοπός τους είναι να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

