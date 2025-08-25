ΠΑΟΚ: Αποθέωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τον Ζαφείρη (photos)

Στη Θεσσαλονίκη έφτασε περίπου στις 4 το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Χρήστος Ζαφείρης.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος θα γίνει η πλέον δαπανηρή μεταγραφή στην «ασπρόμαυρη» ιστορία, αλλά και μια από τις πιο ακριβές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τον ποδοσφαιριστή που θα αφήσει τη Σλάβια Πράγας έναντι του ποσού των 12 εκατομμυρίων ευρώ (10,5 στάνταρ + 1,5 σε μορφή μπόνους).

Ο ίδιος ο Ζαφείρης θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετίας, αλλά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, θα τη φορέσει από 1/1/2026. Αυτό που απομένει, πλέον, είναι οι τυπικές ανακοινώσεις από τον ΠΑΟΚ και τη Σλάβια Πράγας.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι αύριο Τρίτη (26/8) στις 11:30 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ – Ριέκα για τα Play Off του UEFA Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (28/8, 20:30) στο γήπεδο της Τούμπας. Οι τιμές τους κυμαίνονται από τα 15 μέχρι και τα 100 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ (paokfc.gr).

