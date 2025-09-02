Τροχαίο με την Porsche: «Δεν αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα, αμαυρώθηκε το όνομά μου» δηλώνει η 45χρονη οδηγός

Επιχείρησε να αποποιηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για το τροχαίο με την Porsche η 45χρονη οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, λίγες ώρες αφού αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους από τις εισαγγελικές αρχές, για το τροχαίο που προκάλεσε στη Θέρμη, με δύο τραυματίες.

Μιλώντας στο Mega, η οδηγός δήλωσε σοκαρισμένη, αλλά και… ανήσυχη γιατί έχει… αμαυρωθεί το όνομά της.

«Είμαι σε σοκ. Θέλω να πω ότι είμαι χαρούμενη που ζούμε και οι τρεις. Μαθαίνω καθημερινά από τους δικηγόρους μου για τα παιδιά. Ζητώ ταπεινά συγνώμη, είμαι ένας άνθρωπος ταπεινός. Έχει αμαυρωθεί το όνομά μου» είπε στο η 45χρονη.

«Έγινε ένα ατύχημα δεν έκανα κάτι. Ούτε αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» είπε η οδηγός της Porsche, τονίζοντας ότι «δε θυμάμαι τι έγινε, ήμουν σε απόλυτο σοκ. Έχω δώσει κατάθεση. Είμαι κουρασμένη ήμουν 4 μέρες έγκλειστη, δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί».

«Είμαι χάλια, χάλια, καταβεβλημένη. Είμαι μία γυναίκα με ευγενική ψυχή και νοιαζόμουν όλες τις μέρες και μάθαινα για τους ανθρώπους και μάθαινα από τους δικηγόρους μου»

Σε ερώτηση γιατί η 45χρονη δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ αμέσως μετά το τροχαίo, η ίδια απάντησε:

«Ήμουν αιμόφυρτη σε σοκ, τηλεφωνήσαμε στο ΕΚΑΒ και δεν είχα και κινητό, καταστράφηκε στο ατύχημα. Πήγα στο νοσοκομείο χωρίς παπούτσια».

«Ήμουν σε σοκ και συνεχίζω. Ήμουν 4 μέρες προφυλακισμένη. Είμαι χαρούμενη που ζουν τα παιδιά κι εγώ. Δεν αντιλήφθηκα το όχημα. Θέλω να ζητήσω συγνώμη στα παιδιά. Δεν ισχύει τίποτα. Ούτε έτρεχα ούτε ήμουν μεθυσμένη» τονίζει η 45χρονη.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της γυναίκας «δεν βρέθηκε στο αίμα της κάποια ουσία. Η ίδια ανέφερε ότι πήρε ένα Ζάναξ. Στη δικογραφία υπάρχει αιματολογική για την αιθανόλη. Ζάναξ δεν πήρε και θα το δείξουν και οι εξετάσεις».

Πάντως το ΕΚΑΒ εκλήθη από περαστικούς, ούτε από την 45χρονη οδηγό, ούτε από τη φίλη της που έσπευσε να την πάρει από το σημείο του ατυχήματος.

