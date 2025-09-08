search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 14:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 14:07

Τύρναβος: 88χρονος πυροβόλησε με αεροβόλο 18χρονο γιατί δεν ήθελε να έχει σχέση με την εγγονή του

08.09.2025 14:07
PERIPOLIKO

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Τύρναβο, όταν 88χρονος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον ενός 18χρονου, λίγα μέτρα έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σπίτι του, το οποίο μοιράζεται κοινή αυλή με την κατοικία της εγγονής του. Όταν αντιλήφθηκε τον νεαρό να πλησιάζει, εκνευρίστηκε καθώς δεν ενέκρινε τη σχέση του με την εγγονή του. Σε μια στιγμή έντασης, άρπαξε το αεροβόλο που είχε στο σπίτι και πυροβόλησε προς το μέρος του 18χρονου.

Ο νεαρός χτυπήθηκε ελαφρά στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη του 88χρονου, ενώ το όπλο κατασχέθηκε.

Διαβάστε επίσης

Ο ΔΣΑ «ανοίγει πόλεμο» με τα μη κρατικά ΑΕΙ – Καταγγέλλει υποβάθμιση των νομικών σπουδών

Ταξί vs Van: Η ευνοϊκή ρύθμιση του Κυρανάκη για τις «εταιρείες με τα μαύρα οχήματα» αιτία της 48ωρης απεργίας

Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 25χρονος οδηγός μετά από ανατροπή φορτηγού (video/photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gideon saar
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα

assad-new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Συρία δημοπραττεί πολυτελή αυτοκίνητα του Άσαντ για την ανοικοδόμησή της – Ferrari, Lamborghini και Aston Martin στο «σφυρί»

eisaggelia_0809_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Προφυλακιστέος ο 17χρονος που άρπαξε το βρέφος

1.Πάνελ+7
ADVERTORIAL

Growthfund Agora: Μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης

kosntantopoulou-tempi-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 14:42
gideon saar
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα

assad-new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Συρία δημοπραττεί πολυτελή αυτοκίνητα του Άσαντ για την ανοικοδόμησή της – Ferrari, Lamborghini και Aston Martin στο «σφυρί»

eisaggelia_0809_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Προφυλακιστέος ο 17χρονος που άρπαξε το βρέφος

1 / 3