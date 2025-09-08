search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

08.09.2025 16:38

Στην εντατική ασθενής της Ευρωκλινικής μετά από λάθος μετάγγιση αίματος – Συνελήφθησαν 2 γιατροί και μια νοσοκόμα

08.09.2025 16:38
Ένα νέο περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης σε μεγάλη ιδιωτική κλινική στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ευρωκλινική, προκάλεσε σοκ στην οικογένεια του ασθενούς ενώ παράλληλα δημιουργεί πολλά ερωτηματικά σχετικά με το εάν τηρούνται, τελικά, τα ιατρικά πρωτόκολλα που αφορούν την ασφαλείας στα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Αναλυτικά, λίγους μήνες μετά το τραγικό περιστατικό στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου μια 62χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από λάθος μετάγγιση, το ίδιο τραγικό λάθος φαίνεται να έγινε σε ιδιωτική κλινική, σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτέμβριου, το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύτρια προχώρησε σε χορήγηση αίματος λανθασμένης ομάδας σε άνδρα ασθενή. Το περιστατικό αντιλήφθηκε η σύζυγός του, η οποία ειδοποίησε άμεσα το προσωπικό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία, αφού ήδη είχαν χορηγηθεί περίπου 40 ml από τα 200 ml της φιάλης.

Παράλληλα ειδοποίησε και την Αστυνομία όπου Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη τριών μελών του προσωπικού -μίας νοσηλεύτριας και δύο γιατρών- για τα αδικήματα της έκθεσης και της βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο ασθενής 67 ετών νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε το τραγικό περιστατικό στο topontiki.gr τονίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, καθώς το περιστατικό έλαβε χώρα σε ιδιωτική κλινική: «σε αυτές τις περιπτώσεις, το υπουργείο Υγείας ενεργεί όταν δέχεται καταγγελία και την προωθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η οικογένεια κινήθηκε νομικά και έγιναν συλλήψεις», όπως είπαν έγκυρες πηγές από το γραφείο του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής για το περιστατικό:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».

