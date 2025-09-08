Εγνατία: Στις φλόγες φορτηγό – Συναγερμός στην Πυροσβεστική (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της.
Από την φωτιά δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα, αναφέρει το thestival.gr.
Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενους θάμνους, ωστόσο αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Διαβάστε επίσης:
Καλάβρυτα: «Αθεόφοβος» ηγούμενος επιχείρησε να πουλήσει εικόνες και Ευαγγέλια – Πώς έφτασε η αστυνομία στις συλλήψεις
Στην εντατική ασθενής της Ευρωκλινικής μετά από λάθος μετάγγιση αίματος – Συνελήφθησαν 2 γιατροί και μια νοσοκόμα
Κηφισιά: Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο-συνοδό της – «Εδώ εγώ κάνω κουμάντο» (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.