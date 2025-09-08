search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

08.09.2025 18:34

Εγνατία: Στις φλόγες φορτηγό – Συναγερμός στην Πυροσβεστική (Video)

08.09.2025 18:34
Φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της.

Από την φωτιά δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα, αναφέρει το thestival.gr.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενους θάμνους, ωστόσο αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Καλάβρυτα: «Αθεόφοβος» ηγούμενος επιχείρησε να πουλήσει εικόνες και Ευαγγέλια – Πώς έφτασε η αστυνομία στις συλλήψεις

Στην εντατική ασθενής της Ευρωκλινικής μετά από λάθος μετάγγιση αίματος – Συνελήφθησαν 2 γιατροί και μια νοσοκόμα

Κηφισιά: Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο-συνοδό της – «Εδώ εγώ κάνω κουμάντο» (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τα κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου (Photos)

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Με ανοιχτή επιστολή, 1.500 καλλιτέχνες σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές εταιρείες που «εμπλέκονται στη γενοκτονία» της Γάζας – Μεταξύ τους και ο Λάνθιμος

ΕΛΛΑΔΑ

Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 73χρονος σε μονοκατοικία στις Σέρρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε και πώς επηρεάζουν τους συνταξιούχους τα μέτρα του πακέτου της ΔΕΘ – O οδικός χάρτης

ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη NYT: Πάνω από 90 Αμερικανοί σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία – «Σιωπή» Τραμπ για να μην συγκρουστεί με Πούτιν

LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

