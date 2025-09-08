Εγνατία: Στις φλόγες φορτηγό – Συναγερμός στην Πυροσβεστική (Video)

Φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΦ όχημα, στο 376ο χλμ. της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του δήμου Βόλβης #Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2025

Από την φωτιά δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα, αναφέρει το thestival.gr.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενους θάμνους, ωστόσο αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

