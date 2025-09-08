search
08.09.2025 17:01

Καλάβρυτα: «Αθεόφοβος» ηγούμενος επιχείρησε να πουλήσει εικόνες και Ευαγγέλια – Πώς έφτασε η αστυνομία στις συλλήψεις

08.09.2025 17:01
kalavryta1

Καθοριστική ήταν η συμβολή της αστυνομικού που εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για την αγορά εικόνων στη σύλληψη του ηγουμένου Μονής στα Καλάβρυτα, του βοηθού του καθώς και τεσσάρων ακόμα ατόμων από το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, καταγγελίες που έφτασαν στην αστυνομία οδήγησαν στο να στηθεί η επιχείρηση, η οποία είχε ως κατάληξη τις συλλήψεις των δύο ιερωμένων και των υπόλοιπων φερόμενων ως εμπλεκόμενων. Γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια πελάτης που ενδιαφέρεται για βυζαντινές εικόνες, με αποτέλεσμα να “πέσει” στην παγίδα ο ηγούμενος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, ο ιερωμένος, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ζητούσε για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο ευαγγέλια του 1737 και του 1761 ήταν 200.000 ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, εκτός από τον ηγούμενο και τον βοηθό του, είναι και τέσσερις ιδιώτες: ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου και η γυναίκα του, ένας μεσάζων κι ένας ιδιώτης που πουλούσε αρχαία. Όλοι έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση στην Αθήνα, στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μονή βρέθηκαν και υπεύθυνοι του υπουργείου Πολιτισμού έτσι ώστε να αξιολογήσουν την εμπορική και την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της ιεράς μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, όπως ανακοινώθηκε από την μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την μητρόπολη, «η αντικατάσταση έγινε λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού της μονής».

Ηγούμενος της μονής και πρόεδρος του ηγουμενοσυμβουλίου αναλαμβάνει ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος και ως μέλη, ο μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο νομικός σύμβουλος της μητρόπολης και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γεώργιος Μπέσκος.

Με την ίδια ανακοίνωση η μητρόπολη καλεί τους πιστούς, «να στηρίξουν με την προσευχή τους την ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του». 

