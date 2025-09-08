Κηφισιά: Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο-συνοδό της – «Εδώ εγώ κάνω κουμάντο» (video)

Ένα απαράδεκτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κηφισιά, όταν ένας οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη, λόγω του σκύλου-συνοδού της.

Στο βίντεο που κατέγραψε η παρολυμπιονίκης και το οποίο αναπαρήγαγε και η εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, ακούγεται ο οδηγός να λέει ότι «αν κατουρήσει (ο σκύλος) εγώ τι θα κάνω;».

Στη συνέχεια, η κοπέλα ακούγεται να του εξηγεί πως βάσει νόμου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και τον σκύλο-συνοδό της. «Δεν έχετε το δικαίωμα να μην το πάρετε. Αν καλέσω την αστυνομία θα πάτε αυτόφωρο», αναφέρει χαρακτηριστικά, με τον οδηγό να της απαντά: «Στο ταξί αυτό κάνω εγώ κουμάντο, είναι δικό μου».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, η παραολυμπιονίκης έκανε την κλήση μέσω ραδιοταξί.

