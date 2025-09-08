Κηφισιά: Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο-συνοδό της – «Εδώ εγώ κάνω κουμάντο» (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα απαράδεκτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κηφισιά, όταν ένας οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη, λόγω του σκύλου-συνοδού της.
Στο βίντεο που κατέγραψε η παρολυμπιονίκης και το οποίο αναπαρήγαγε και η εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, ακούγεται ο οδηγός να λέει ότι «αν κατουρήσει (ο σκύλος) εγώ τι θα κάνω;».
Στη συνέχεια, η κοπέλα ακούγεται να του εξηγεί πως βάσει νόμου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και τον σκύλο-συνοδό της. «Δεν έχετε το δικαίωμα να μην το πάρετε. Αν καλέσω την αστυνομία θα πάτε αυτόφωρο», αναφέρει χαρακτηριστικά, με τον οδηγό να της απαντά: «Στο ταξί αυτό κάνω εγώ κουμάντο, είναι δικό μου».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, η παραολυμπιονίκης έκανε την κλήση μέσω ραδιοταξί.
