Τέμπη: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα στοιχεία της δικογραφίας για τους γενικούς γραμματείς

Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα διαβιβάστηκαν από τον εφέτη ανακριτή τα στοιχεία της δικογραφίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που αφορούν τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023.

Ο κ. Τζαβέλας με τη σειρά του θα διαβιβάσει τα στοιχεία στον/ην πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις επόμενες μέρες από δικαστές του Αρείου Πάγου για να εξετάσει την παραπομπή από τη Βουλή του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει αν μαζί με τον κ. Καραμανλή εξεταστούν και οι Γενικοί Γραμματείς με την ιδιότητα του συμμέτοχου, σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών ή σε περίπτωση που κριθεί ότι η ευθύνη τους είναι αυτοτελής τότε η ανάκριση στη Λάρισα θα ανοίξει ξανά και θα ξεκινήσει νέος κύκλος έρευνας για τους συγκεκριμένους εφτά.

Επισημαίνεται ότι η κύρια ανάκριση έκλεισε με 36 κατηγορουμένους και ο φάκελος της δικογραφίας διαβιβάστηκε τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

