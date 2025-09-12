search
12.09.2025 10:00

Δήμος Αθηναίων: Σχολικά είδη σε 1.500 μαθητές ευάλωτων οικογενειών

12.09.2025 10:00
doukas_sxolika

Από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του δήμου Αθηναίων, η διανομή σχολικών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών, που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και υποστηρίζονται από τον δήμο.

Ήδη 1.500 παιδιά έχουν αποκτήσει τα βασικά σχολικά είδη, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Τα είδη συγκεντρώνονται χάρη στη στήριξη πολιτών, εταιρειών και φορέων, μέσα από δωρεές και χορηγίες.

Σχολικές τσάντες, μολύβια, στιλό, τετράδια, μαρκαδόροι, χάρακες, παιχνίδια και βιβλία διανέμονται στα παιδιά, όλων των σχολικών βαθμίδων, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε κατά τη διανομή: «3.500 οικογένειες υποστηρίζονται από τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του δήμου Αθηναίων και 1.500 παιδιά, 3-17 ετών, παίρνουν τα βασικά σχολικά είδη που χρειάζονται για να ξεκινήσουν με χαμόγελο τη νέα σχολική χρονιά, όπως δικαιούνται. Είμαστε πάντα εδώ για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χορηγούς, τις οργανώσεις και τους πολίτες για την εμπιστοσύνη τους και τη σημαντική συνεισφορά τους».

Από τη μεριά της, η πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), Μίνα Φούντζουλα, τόνισε:

«Ημέρες χαράς στον Κόμβο. Υποδεχόμαστε παιδιά ωφελουμένων οικογενειών. Εκτός από τα απαραίτητα σχολικά είδη, πρωτοτυπούμε προσφέροντας και ένα λογοτεχνικό βιβλίο ανάλογα με την ηλικία. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά».

